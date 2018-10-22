高雄電影節VR顯身手 外國策展人大感驚艷

〈帶你上天堂〉現場布置逼真讓人更有沉浸感。（高雄電影節提供）

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高雄電影節於上週五開幕，今年不僅打造全台唯一VR體感劇院，第二年「高雄 VR FILM LAB」單元更自製開發台灣原創VR電影，電影節首週VR體感劇院現場大排長龍，VR電影票房屢創佳績，成眾人爭相體驗的焦點，許多策展人還私下詢問將台灣作品帶回國參展的可能。

國外VR電影指標如威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾（Liz ROSENTHAL）、法國Newimages影展策展人米高斯維詹斯基（Michael SWIERCZYNSKI）、HTC虛擬實境內容中心團隊成員等人也爭相體驗VR體感劇院設備，不管是太空感的設計抑或是軟體的進駐，皆讓她們驚呼：「太棒了！非常令人驚艷！」

威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾表示「雄影相當讓人驚艷，原本以為劇院只是一個小規模的展示間，沒想到是一座完整規劃的場館，非常樂見看到高雄在硬體、軟體、內容、行銷推廣等各面相全力支持VR電影的發展。」

麗茲羅森塔爾盛讚陳芯宜導演的〈留給未來的殘影〉對VR意境與空間感的獨特營造，對台灣原創VR電影技術印象深刻。「高雄 VR FILM LAB」原創電影將於11/9 (五)至11/11(日)限時三日移師台北剝皮寮歷史街區放映。

(中時 )

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