《月光光新慌慌》全美首週票房稱冠 「少女等到白髮」對決殺人魔

潔米李寇帝斯再度面對變態殺人魔。（UIP提供）

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片中變態殺人魔已成為經典形象。（UIP提供）

最新驚悚片《月光光新慌慌》上周末在美國和台灣同步上映，美國首周票房告捷，以7750多萬美金的好成績登上第一名，也創下美ㄑ國影史10月份開片票房紀錄的第2名；全台票房也有1030萬新台幣，成為上周末票房冠軍。

1978年《月光光心慌慌》講述1963年萬聖節當天，6歲的麥克麥爾斯在家中親手殺死了比自己大11歲的姊姊，因此被關進精神病院接受治療。15年後的萬聖節前夕，麥克逃了出來，並回到故鄉小鎮鎖定虐殺跟自己姊姊很像的女高中生，雖然兩個好友都被殺死了，但由潔美李寇蒂斯所飾演的女主角逃過了一劫，但麥克卻離奇消失的無影無蹤…。

恐怖大師約翰卡本特1978年版本堪稱影壇恐怖片經典，成本30萬美元卻創造5500萬美元票房，票房是成本的180倍，該片更是潔美李寇蒂斯的電影處女作，她因此成為家喻戶曉的女星。而影片的主角面具人魔成為「變態人魔」的原型人物，他沉默寡言、沒有是非之心，只有殺戮的慾望，每逢萬聖節晚上必定戴上面具大開殺戒。

本片製作過程告一段落，導演大衛高登格林回想跟合作夥伴們的拍攝旅程：「為這部電影做出創意決策的許多人都是我認識25年的老朋友。和這一群合作夥伴在一起，我調整了我拍電影的習慣和美感。這是我們的第一部驚悚片，所以都帶著對彼此和作品的高度期待、充沛活力和樂觀態度。」

(中時 )

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