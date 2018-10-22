普悠瑪意外又怪馬英九 李富城一句話完爆周玉蔻！

2018年10月22日 23:36 中時電子報 黃麗蓉

台鐵普悠瑪列車21日翻覆，造成重大傷亡，媒體人周玉蔻在臉書分享自家一篇新聞，點名前總統馬英九、前交通部長毛治國該負責。資深氣象主播李富城看不下去，用一句話「他生在台灣也要怪馬英九」，完爆周玉蔻！

周玉蔻該文引用立委段宜康和廖國棟過去的質詢，針對馬英九、毛治國任內的普悠瑪招標案提出批判，質疑他們兩人放寬安全標準。而我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車，卻要應付大家所期待的傾斜式列車車速，根本是假的「傾斜式列車」。並指台鐵被罵到心虛，後來加購的2列普悠瑪號，都特別花錢添置了油壓減震器。

不過，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人、政委吳澤成今天卻表示，普悠瑪出軌意外的原因，初判是因為轉彎時超速。檢方今晚也表示，初步判定事故原因是車速過快，沒有掌握適當，機械故障的可能性很小，但可能還須進一步鑑識。

網友說：「這個人根本沒有討論的價值，一天到晚想刷存在感，把她當空氣就好，這是最好的處理方式。」、「馬就應該立即提告。」、「對啊，不管任何事情，都是馬英九跟國民黨的錯。」、「通篇都是胡說八道！馬前總統是第一位到現場的人，現在還要再牽拖馬前總統，根本是欲加之罪！只能說選舉到了...。」

(中時電子報)