《時來運轉》運彩「過關組合」當樂透買 差點中1330萬

英超沃特福德卡巴些利(左)伸腳阻擋熱刺隊肯恩。(美聯社資料照)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片：運彩「過關組合」當樂透買，差一點中1330萬。
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

這一屆2018世界盃足球賽很多消費者把運彩當樂透在買，多次爆冷下，都抱回不錯的大獎，特別是高賠率「正確比數」玩法的串關。歐洲足球聯賽(西甲、英超、德甲、義甲、法甲)8月中開始接續在世足後開踢，就有消費者進一步用「過關組合」方式，只用150元就抱回634,250元，甚至只差那麼一點點就可以抱回1,330萬大獎，今天就利用這個機會跟大家談一談他的買法。

「過關組合」投注方式。(台灣運彩提供)

首先跟大家介紹一下所謂的「過關組合」投注方式，那就是消費者可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…、「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

150元抱回63萬元獎金「過關組合」投注內容。(台灣運彩提供)

8月中板橋有家投注站的客戶，看來他是延續在世足期間用「正確比數」把運彩當樂透買的做法，在歐洲足球聯賽開踢後，選了4場比賽(2場英超及2場法甲)的「正確比數」高賠率玩法進行「過關組合」投注，投注內容分別為1.「曼聯 Vs.布萊頓2：3賠率65倍」、2.「沃特福德 Vs.班來3：1賠率30倍」、3.「馬賽 Vs.尼姆1：3賠率30倍」、4.「聖艾蒂安 Vs.史特拉斯堡1：3賠率20倍」，除了過1關(單場)購買各賽事(C4取1，共4組)外，同時購買「過2關」 (C4取2，共計6組)、「過3關」(C4取3，共計4組)、「過4關」(C4取4，共計1組)，共15個「組合」，每組合購買金額為10元，合計投注150元，只要任何1場中獎就能把投注金額全數抱回(保本)甚至小賺，如果中2場以上，單一組合最低也有600倍以上的獎金。

運彩過關組合對照表。(台灣運彩提供)

比賽結果「過1關」的有3場猜中，分別為「曼聯 Vs.布萊頓2：3賠率65倍」、「沃特福德 Vs.班來3：1賠率30倍」、「馬賽 Vs.尼姆1：3賠率30倍」，「過2關」的有3個組合中獎，「過3關」有1個組合中獎，合計中獎634,250元，如果第4場「聖艾蒂安 Vs.史特拉斯堡1：3賠率20倍」也猜中的話，那整體就可以抱回高達13,319,450元的大獎。

這樣的「過關組合」投注方式非常適合把運彩當樂透買，可兼顧保本及中大獎的機會，是喜歡以小博大且想增加保本機會的消費者值得參考的一種投注方式。

(中時電子報)

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