食當季！秋季成熟最肥美，品嚐萬里蟹就是現在！

2018年10月23日 09:00 中時電子報 綜合報導

秋天是吃蟹的季節，「萬里蟹」經新北市政府7年來的推廣與漁民的努力，成功打響知名度，每年9至12月，都會吸引大批人潮來北海岸地區大啖萬里蟹，一飽口福。萬里蟹共分為花蟹、三點蟹和石蟳三種，其實這三種蟹全年都有，但統一推薦秋季品蟹，因為這時買蟹最成熟肥美，也最物美價廉，因此建議大家依照產季來「食當季」，更能品嚐萬里蟹的鮮美滋味！

清蒸石蟳。(新北市漁業處提供)

萬里蟹四季有，秋季成熟最鮮美好吃

大家一定都知道秋天是吃螃蟹的季節，但是卻很少人知道，為什麼萬里蟹要秋天吃最好吃。新北市政府農業局長李玟說，萬里蟹幾乎一年四季都抓得到，只是主要產季集中在夏末秋初，會一直持續到11、12月，這時候是螃蟹生長成熟的時期，此時螃蟹肉肥鮮嫩，是一年當中最飽滿、好吃的時節。因此，非產季時，雖然也能品嚐到萬里蟹，但還是推薦大家以「秋旬品蟹」的原則，來品嚐當季直出的鮮美好滋味。

沙茶炒三點蟹。(新北市漁業處提供)

最美味，達人教你如何道地料理及聰明挑蟹

賣蟹達人黃湧勝說，花蟹跟三點蟹都可以加上粄條清蒸、沙茶拌炒，或是做成三點蟹粥，都是非常美味的萬里蟹料理；石蟳可以用麻油炒香再加入味噌湯裡來品嚐，使用桂花拌炒或加入沙茶煮成火鍋也是十分推薦的吃法。另外，當季新鮮的萬里蟹都推薦大家直接清蒸吃原味，不用過多的調味，更可以吃出螃蟹裡滿滿的海味。

現場挑選萬里蟹。(新北市漁業處提供)

至於挑選螃蟹的方法，黃湧勝與龜吼漁夫市集攤商練惠玲異口同聲地說「按肚子」！大家在挑選時可以直接將螃蟹翻過來按壓腹部，如果壓下去感覺堅硬不易破，表示肉質飽滿或蟹膏豐厚，如果一壓下去蟹殼即碎掉或像是在壓空罐頭，則代表螃蟹肉質較少。另外，練惠玲也提醒，按壓部位是在螃蟹肚子正中間部分，不要壓到肚子周圍原本就較堅硬的部位，才能買到當季的優質萬里蟹！

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(中時電子報)