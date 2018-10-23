「每天喝紅蘿蔔汁」改善脂肪肝？教授：攝取過量變傷肝

2018年10月23日 00:02 中時電子報 林郁庭

紅蘿蔔富含多種維生素，有抗衰老、養肝明目等功效，但針對有網路傳言「每天喝1杯紅蘿蔔汁能逆轉脂肪肝」，引發網友熱議，中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，由於類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，不溶於水，攝取過量不僅讓膚色變黃，進入肝臟細胞，與脂肪一同堆積後，會增加肝臟代謝的負擔。

《華人健康網》報導，營養學系教授王進崑表示，紅蘿蔔中含有豐富的脂溶性類胡蘿蔔素，具有顯著的抗氧化功能，適量攝取有輔助增強免疫防禦能力的作用。但值得注意的是，由於類胡蘿蔔素是脂溶性營養素，不溶於水，因此一旦攝取過量到人體無法吸收的量，類胡蘿蔔素便會進一步沉積於身體手掌、腳掌等部位，造成膚色變黃等情況發生；甚至進入肝臟細胞，與脂肪一同堆積，增加肝臟代謝的負擔。闢謠每天喝紅蘿蔔汁有助改善脂肪肝，是不正確的。

王進崑教授指出，現代人吃得好、動得少，是臨床造成脂肪大量堆積體內的原因。他提出3大要點預防脂肪肝的生成：

減少攝取熱量

錯誤的飲食習慣造成肥胖，導致脂肪大量囤積於肝臟，拒絕空有熱量、營養素相對較少的油炸食品，以及糕餅、甜點等精緻澱粉類食物

「蔬果579」多吃蔬果

以小孩每天5份、女性7份、男性9份的原則多攝取天然蔬果。每份約為1碗（正常飯碗）量，且蔬菜份量須多於水果為佳。

3.飲食均衡

可參考國民健康署建議的「每日飲食指南」，每天早晚1杯奶、每餐水果一個拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙的分量概念。

(中時電子報)