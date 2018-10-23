中職》珍惜與隊友並肩作戰時光 郭泓志：那會是我最懷念的事

富邦悍將投手郭泓志從球員生涯退役。（陳怡誠攝）

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中時電子報
/新北報導

22日富邦投手郭泓志在8局登板，原欲投完最後2局的比賽，卻因為一點狀況而未能投到最後，退場前他以手親吻了投手丘，下場時也對場邊球迷脫帽致意，「很享受與隊友一同在場上的時間，沒有遺憾了。」

球員生涯最終戰！郭泓志退場前親吻投手丘

22日郭泓志於8局上、球隊7比9落後2分時登板，他讓首位打者蘇智傑擊出左外野飛球出局，雖讓潘武雄擊出安打，但隨後三振買嘉儀，再讓郭阜林擊出內野滾地球製造第3個半局結束這個半局。

郭泓志續投9局上，他先三振首位打者鄭鎧文後，對下位打者林祐樂投出3壞球後富邦喊出暫停，但恢復比賽後他又投出壞球形成四壞保送，隨後又故意四壞保送楊家維後，富邦決定讓郭泓志退場。

以手握拳親吻了陪伴自己大半輩子的投手丘後，郭泓志不忘在最後一次以球員身份離開球場時享受球迷的歡呼，脫帽揮手，以笑容向球迷、也向球員生涯說再見。

「我真的很幸運，開了這麼多次刀還可以回到球場，經過一整年的辛苦，跟隊友一起拚上來，尤其今年遇到很多狀況，盡力把自己調整到最好，可以進入季後賽真的很開心。」郭泓志說。

談到此役8、9局上場的情況，郭泓志透露：「教練沒跟我多說什麼，不管在哪，就是全力以赴做好自己，其實本來想把這2局吃下來，後面也沒人了，而且我休2天，是球隊休最久的。」

選擇在富邦打進季後賽的這一年宣布退休消息，球隊雖未能闖進總冠軍賽，但對郭泓志而言，還有更令他珍惜的回憶，「可以跟隊友站在這邊比賽，我真的很幸運，這會是我會最懷念的事情，享受這些過程，不管可以走多遠，大家都一起努力很感動。」

從球員生涯退休，郭泓志也即將為自己人生下半場比賽投出第1顆球，「接下來的時間就是多陪陪家人，以後不管在哪個工作崗位，我都會繼續為台灣棒球努力。」郭泓志說。

(中時電子報)

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