高雄》插畫家馬里斯跨足政界 選里長籲改變

2018年10月23日 07:11 中時 柯宗緯

插畫家「馬里斯」謝錫元，從藝界跨足政界，首度參選三民區豐裕里里長。（柯宗緯攝）

40歲知名插畫家「馬里斯」謝錫元，今年從藝術界跨足政治界，首度參選高市三民區豐裕里里長，雖然對上20年老里長，不被外界看好，但他憑藉「愚公移山」精神，一點一滴改變社區人文、環境氛圍，原因無他，就是想讓自己住的地方變更好。

謝錫元是台南人，但從小在高雄長大，不過因父親欠債，他被逼得四處流浪，連母親都走上絕路，最後他花了18年，償還1600多萬債務，他體會到一無所有的艱辛，飽受人情冷暖的道理，層層堆疊其生命厚度及歷練。

謝錫元搬到豐裕里第3年，提到參選動機，他笑說，其實是「看不下去」；豐裕里為中都6里中，最大的里，擁有1200多人，但人口外移、老化嚴重、社區環境髒亂，以及缺乏活力。他有信心及魄力，讓老舊社區注入新的元素及年輕力量。

他以身作則，自發性打掃社區鄰里，將沒人敢觸碰的「靈異傳說」地下室脫胎換骨，變得乾乾淨淨。他用愚公精神，連續張貼「不要丟垃圾」4個月，逐漸喚醒里民公德心，他也教化鄰里不懂禮節的孩子，偶然幫忙修單車，意外改變孩子脫序行為。

「誰說年青人不會做事、沒耐心、不會講話。」登記1號的他說，要用第1名用心，讓大家感受豐裕里前所未有的改變，他競選政見「身體力行，從里開始」絕非口號，並提出關懷長者、藝術綠美化社區、活化閒置空間、友善動物幸福社區等8大政見，相信改變的力量會更好。

(中時 )