高雄》綠媒老董驚爆：韓國瑜不要靠北漂 而是要靠這兩族群

19日韓國瑜抽中1號籤，支持者歡聲雷動。（本報資料照片）

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中時電子報

聲勢極旺的國民黨高雄市長候選人韓國瑜主打北漂議題，綠媒董事長吳子嘉卻驚爆，韓國瑜根本不用靠北漂，而是要靠這兩大族群：在地年輕人和藍軍的十足動員。

吳子嘉在政論節目上指出，他感覺有一個趨勢發生，但這個趨勢不是像2014年的海嘯，而是「藍盤」回籠，由於「藍盤」非常悲憤火大，因此藍軍的憤怒加上年輕人的盤，這兩個組合起來，可讓高雄選情發酵。

吳子嘉表示，現在韓國瑜在選舉民調方面技術不好，統計不出他的票在哪裡。他建議，韓國瑜不要靠北漂，因為他根本不用靠北漂，而是要靠在地年輕人的票，加上藍軍的票來作十足動員。因為這一次選戰，綠軍會比較保守，總統府秘書長陳菊很勇敢地承認，韓國瑜是網路上的成功，並承認警覺心不夠。因此若把綠票全部催出來，有可能會發生五五波的局面。

吳子嘉也提醒民進黨，對年底選戰要有覺悟，首先要面對現實，先承認人家所有做的民調是真的。甚至質疑去抹黑韓國瑜是黑道這個作法會成功嗎？要大家打開YouTube去看看，發燒影片全是韓國瑜的片子。

吳子嘉強調，民進黨候選人陳其邁這兩天講對了，他說看到國際局勢的變化，要讓高雄翻一翻，這個論述的開始是對的，30天夠了，他只要提出具體的承諾，幫助年輕人脫困，爭取到高雄下一代的未來，這個是有機會的。

(中時電子報)

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