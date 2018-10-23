中職》闖進台灣大賽想流淚 蔗總百感交集

2018年10月23日 02:20 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

上個球季在季後挑戰賽跌了一跤，統一獅今年不讓憾事重演，以3比1成功闖關季後挑戰賽，睽違5年獅隊再闖進台灣大賽，看著球員從去年的挫敗中茁壯、成長，總教練黃甘霖22日賽後感性道：「我有一點想哭，想跟老天爺說，我們終於等到這天了。」

今年自從前進季後挑戰賽後，獅隊無時無刻不以去年的失利提醒自己，戰戰兢兢在本季的系列賽搶下聽牌優勢，22日獅隊更是克服首局就0比3落後的劣勢，強勢反攻以9比8收下關鍵勝利、闖進總冠軍戰。

此役關鍵轉折點就在4局上，「蔗總」黃甘霖在郭峻偉打擊時因不滿好球帶上場與裁判理論，隨後郭峻偉擊出沿著三壘邊線滾動形成安打的球，但求隨後滾到場外卡在球帶與椅子之間，裁判認定是場地二壘安打也引起黃甘霖的不滿，讓他第2次上場理論，雖沒有因此改判，但彷彿戴起球隊攻勢，失對此後逆轉落後，終場獲勝。

對於單局2次上場抗議的舉動，黃甘霖說：「球員對每顆球都很在意，所以有疑問的地方就會上場爭取、反映，那是理所當然的事，剛好那時有『嗆司』，也帶起球員想反敗為勝的感覺吧。」

「看到韻文拿下比賽的最後1個好球，我很想跟老天爺說，我們終於等到這一天了！我有點想哭，但是雖然挑戰賽拿到目標，我們部會因此滿足，等台灣大賽拿下來，我應該會流眼淚，流下感動的眼淚。」黃甘霖說。

(中時電子報)