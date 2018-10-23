這款超商吐司 3天前預購才買得到！

2018年10月23日 03:18 中時 吳奕萱

白金（麵包、甜點、三明治、吐司）年商機達600億元，吸引超商業者持續投入市場大餅。全家便利商店新發表「世界冠軍聯名麵包」系列，邀請2017世界麵包冠軍陳耀訓師傅合作，訴求打造100%無添加的麵包，其中「皇后吐司」5片售價150元，還未上市就已預購1萬4000條，且還要3天前預購才買得到！

全家表示，皇后吐司發源自法國的布里歐麵包，主打不加一滴水，並選用2018世界冠軍奶油「丹麥LURPAK品牌」，搭配100%台灣新鮮牛奶製成，用到的原料只有麵粉、優格、牛奶、奶油、蛋，是在便利商店通路很難得看到的麵包。預購的佳績也代表消費者願意用貴一點的價格買到好食材。

全家進一步表示，製作100％無添加麵包，從原物料、製作、運送和店舖販售，都需要和原來便利商店內販售的麵包有很大差異，因此必須大膽採用「非典型戰術」。首先，放棄大量生產標準化規格麵包，此次推出的冠軍麵包系列，由於只使用原始食材，如地瓜、黑糖等，因此同一種、不同批的麵包，都會有略微不同的外觀差異，是屬於有「個性」的麵包。

而這次結合創新銷售方式，家庭號皇后土司採預購限定，消費者臨櫃購買，需要等3天才可到店舖取貨。在未上市前，10月初先在內部導入店舖的Line群組團購，透過門市店長們經營的網路宣傳，不到一周便預購突破1萬4000條。

(中時 )