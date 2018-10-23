中職》賽前50分鐘才知先發 郭峻偉晉級之戰扮奇兵

2018年10月23日 03:16 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

因主戰捕手林祐樂背部拉傷，統一獅郭峻偉22日賽前50分鐘才知道自己要在這場關鍵比賽先發，「我真的從來沒想過會這樣。」不過他仍在最短時間做好準備，以攻守俱佳的表現助隊以9比8獲勝，賽後總教練黃甘霖也大讚他是這次系列賽的奇兵。

22日賽前獅隊僅差1勝就能晉級總冠軍戰，不過前幾日攻守俱佳的捕手林祐樂卻拉傷左背，22日賽前經過測試後，教練團決定讓他休息1戰，改由郭峻偉擔綱先發捕手，賽前50分鐘才得知這件事，郭峻偉笑說：「進入28人名單我就隨時準備好要上場，但要在這麼關鍵的比賽先發蹲捕我從來沒想過。」

雖然在這樣的情況先發出乎郭峻偉預料之外，不過他也隨即調整自己的心態，「球隊已經聽牌了，不管怎樣都要放膽做，把該做的東西做好。」

首局郭峻偉與投手施子謙安然度過，但2局下郭峻偉與投手開始遇上亂流，不但讓富邦林哲瑄演出中職季後賽首次盜本壘成功，且還讓對手單局攻下3分，前2局統一就處於0比3落後。

不過此後獅隊投捕搭檔漸入佳境，沒讓對手大量取分，加上猛獅打線火力復甦，終場獅隊就以1分差獲勝，除了蹲捕，郭峻偉此役3打數2安打貢獻1打點，在晉級之戰繳出攻守俱佳的表現，讓黃甘霖特地點名他是系列賽奇兵之一。

談起此役表現逐漸穩定的轉折點，郭峻偉透露，這場比賽擔任指定打擊的「Take」潘武雄，雖然不用守備，但都會在每次換局之間鼓勵他，「『Take』叫我要沈穩一點，不要把壓力當扛在自己身上，要有長大的感覺，」郭峻偉說。

至於自己這場比賽的表現，郭峻偉自認有將打擊維持在一定水準，「育辰教練提醒我要把球打平，而且育辰教練也會給我們看影片，所以打擊這部分我一直都維持得不錯。不過守備就還要再加強，尤其是7局失3分那邊，我太著急想讓打者出局了。」

(中時電子報)