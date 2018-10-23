日夜溫差逾10度！北部、東部短暫雨 中南部空品差

2018年10月23日 04:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

東北風增強，秋意濃！今（23日）是二十四節氣的「霜降」意味進入秋天這個季節後，暑氣慢慢的消退。今日台灣北部、東半部有短暫雨，其他地區及澎湖大多為多雲到晴。其中中南部日夜溫差大，高低溫逾10度。此外，今日中南部空氣品質差，外出需注意。

日外出帶把傘！今日台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖大多為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。上午起桃園至嘉義及澎湖、金門沿海及空曠地區將有較強陣風，請注意。

氣溫方面，今日北部高溫略降，白天氣溫約25～27度，其他地區仍高溫約28～31度，各地低溫會降至21至23度，日夜溫差大，外出需記得保暖。

東北風增強影響，今日上午台灣東北部海面有風變，風向將由偏南風轉為偏北風；今日下午起臺灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。

昨日形成的今年第26號颱風「玉兔」目前距離台灣甚遠，暫不影響台。

至於民眾關心的空氣品質，據「行政院環保署空氣品質預報」指出，今日東北風增強緣故，中部以南位於下風處，汙染物易累積，因此明天中部、雲嘉南及高屏地區空品為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭以及金馬澎湖都是「普通」等級；花東地區則是「良好」等級。

(中時電子報)