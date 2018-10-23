普悠瑪18死百餘傷！尤姓司機裁定50萬元交保

2018年10月23日 05:37 集團連線報導 林宜靜 、 李忠一 ／整理報導 ／整理報導

台鐵6432車次普悠瑪列車出軌翻覆事故，圖為警消搶救傷者。（本報系記者 李忠一攝）

台鐵6432車次普悠瑪列車出軌翻覆事故，經宜蘭地檢署偵察結果，初步可確認就是因為過彎時超速所導致，尤姓司機員昨天在地檢署接受偵訊後，檢方昨晚10點40分以涉業務過失致死罪向法院聲請羈押禁見。宜蘭地方法院，對普悠瑪翻車案，於今（23日）清晨5時20分裁定，尤姓司機50萬元交保候傳。

普悠瑪列車週日（21日）下午行經冬山站至蘇澳新站間的新馬站時，發生嚴重翻覆意外，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成W形狀，疑有乘客被拋出車外，現場哀嚎聲四起，宛如人間煉獄。這起事故這起意外事故造成18人死亡，及200餘人受傷，這不僅是普悠瑪上路後，也是台鐵37年來最慘重的意外！

據調查，列車進過新馬車站月台的限速是時速65公里，但是普悠瑪進站時速已明顯超過100公里，尤姓司機昨晚因業務過失致死罪嫌，說法前後不符，串證逃亡支援，遭聲請羈押禁見。而宜蘭地方法院，對普悠瑪翻車案，於今晨裁定尤姓司機50萬元交保候傳。

尤姓司機員家屬備妥保釋金後，經法警清點、辦妥相關手續後，清晨6時23分坐著輪椅的尤姓司機員離開法院，但面對媒體詢問不發一語。

(集團連線報導)