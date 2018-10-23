台東》新住民守護者 陳允萍參選縣議員

長期關心新住民權益的移民官陳允萍，投入台東縣議員選戰。（莊哲權攝）

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中時

長期關心新移民及外勞權益的移民署台東移民官陳允萍，投入台東縣第一選區縣議員選戰，他說，平常服務的對象以新移民及他們的家屬，擔任公職26年，依自己的能力及經驗，應該可以擴大層面，服務更多的人。

土生土長的台東子弟陳允萍，大家都叫他Peter，投身公職生涯26年，曾任外事警員、外事巡官，2007年隨業務移撥至內政部，成為移民署台東服務站專員，長期以來對台東縣轄區內的外籍勞工照顧有加，也輔導許多新移民及其家屬適應台灣新生活，深入台東各鄉鎮，對新住民相關問題都非常熟悉。

為了「讓世界看到台灣為語言不通者的人權而努力」，承辦外籍人士司法案件長達26年的陳允萍成為國內推動「司法通譯」的先鋒，希望建立良善的司法通譯制度，來保障國境內語言不通的人在司法上具「知」的權益，「在這條路上，得到的感謝可能不多，但是一定要做」。

以無黨籍身分投入競爭最激烈的台東縣議員第一選區，陳允萍說，目前沒有選戰策略，先以網路推銷自己，到選前最後幾天再來衝刺，對自己的歷練及能力有信心，相信眼睛雪亮的選民，會認同他的理念。

他強調，在公職生涯中，對公部門運作的政策良窳看得非常透澈，這次的參選是想幫助更多需要幫助的人。

(中時 )

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