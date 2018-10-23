10月23日三大報頭版要聞

2018年10月23日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

造成兩百人死傷的1021普悠瑪出軌翻車事件，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」與宜蘭地檢署昨日初步判定事故原因是列車超速，且事發時達到140公里，而且ATP是關閉狀態，但超速究竟是人為疏失還是機械問題，還有待調查。

國防部昨天主動發布新聞表示，兩艘美艦於昨日自鵝鑾鼻海域由南向北航經臺灣海峽。國防部指出，此次美艦屬例行性通過台灣海峽國際水域，相關細節由美國政府進行說明。

普悠瑪投入東部幹線營運後，就被視為後山居民回家最安全的交通工具，雖然每逢假日、年節，車票一票難求，但東部民眾已很感恩，只是21日原本舒適的列車，瞬間成為失速列車，造成嚴重死傷，令人不禁想問執政者，為何進步的台灣，後山卻如此可悲？不過是要一條「安全回家的路」，竟不可得，東部民眾「找嘸路」可返家，你們有何顏面安坐高位！

調查局局長呂文忠昨在立法院備詢時表示，大陸金援台灣特定候選人，目前情資蒐集累計有33件，主要是以招待樁腳到大陸旅遊為大宗，其他也有交付金錢，若有具體證據已立案偵辦。藍委黃昭順質詢時要求，若證據明確，限期3天內辦完。呂文忠則回覆，會盡速偵辦，但沒辦法保證何時辦完。

@旺報

日本首相安倍晉三將於25日啟程訪問大陸，並於26日與大陸國家主席習近平舉行習安高峰會。這是日本首相時隔7年後再次訪華，10月23日是《中日和平友好條約》生效40周年，安倍此期間訪華，代表中日在「釣島國有化」後交惡的關係全面和緩，步入戰略機遇合作期。大陸涉外人士透露，雙方將透過「第三方市場合作模式」，共同推進帶路計畫。

在港珠澳大橋23日開通典禮前夕，21日珠海台商協會慶祝成立25周年，與會的台商與大陸官員熱議即將通車的港珠澳大橋。珠海台灣協會常務副會長簡廷在指出，位於橫琴口岸旁邊不到600公尺的全大陸台商營運總部將在2年後運轉，台商們希望藉由大橋搭上此班轉型列車，從原本勞力密集產業升級成無煙囪的服務業。

本周五（26日）開始學測報名！由於明年學測改為「5選4」，港校「八大」即8所香港公立大學也因應改變對台招生標準；各校最新門檻包括：香港大學採計至少4科（國英數+1科），且4科總級分必須達到56級分；香港科技大學要求4科總級分必須高於每科頂標級分總和；另外香港中文大學採計學測至少4科，僅臨床醫學系必須採計5科。

近期，大陸油價四連漲、食品價格漲幅連續4個月擴大、CPI（消費者物價指數）漲幅創近7個月新高，與日常生活密切相關的物價持續上漲，引起了社會大眾的疑慮，有專家指出，目前CPI漲幅擴大為季節性短期因素，並不具備大幅上漲的基礎，全年CPI漲幅可控制在3%的範圍內。

@工商時報

台商資金返台將有條件的實施「租稅特赦」。金管會主委顧立雄22日表示，鼓勵台商資金返台政策未完全確定，但一定會符合國際防制洗錢相關規範，同時資金回流後不能「亂竄」，將規劃透過金融機構設專戶控管。

經濟部昨（22）日公布9月外銷訂單478.6億美元，訂單金額創下歷年同月新高，但部分貨品、訂單來源受美中貿易摩擦影響，機械等傳統貨品接單轉趨保守，整體金額低於預期。據經濟部統計處預估，10月外銷訂單情況仍有機會持續成長，預估約為480億至490億美元。

美中貿易戰造成全球經濟前景不明，國泰庶民指標10月全面下挫，無論是對經濟、股市、消費與投資，民眾信心全都微跌，中斷8月以來連二月的信心回升。

行政院主計總處昨（22）日發布失業報告，在應屆畢業生陸續找到工作後，9月失業率回降至3.76％，創近18年同月最低，就業情勢尚稱穩定。惟就業人口較上年同期成長不及10萬，就業成長趨緩仍須密切注意。

(中時電子報)