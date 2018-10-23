「吧」占味蕾吃到寶 文華Cafe自助餐今改版囉！

2018年10月23日 07:35 工商 姚舜

文華東方酒店〈文華Cafe〉的「繽紛甜點吧」，所有甜點皆可無限取食吃到飽。（圖／台北文華東方酒店）

〈文華Cafe〉主廚現做料理〈慢燉澳洲和牛牛頰〉，用彩色小鑄鐵鍋盛裝，形色更加誘人。（圖／台北文華東方酒店）

〈文華Cafe〉主廚現做料理〈香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬〉，一般自助餐廳不易出現此高檔菜餚。（圖／台北文華東方酒店）

除了有機蔬菜沙拉吧與繽紛甜點吧外，〈文華Cafe〉自助餐檯上的美味熱菜選項亦很多。（圖／台北文華東方酒店）

將野菜做得像一盆盆的「迷你盆栽」，是〈文華Cafe〉廚師的創意，預料將吸引打卡族拍照。（圖／台北文華東方酒店）

除了吃好、吃巧與吃到飽外，觀光飯店Buffe自助餐還能怎麼「玩」？台北文華東方酒店館內〈文華Cafe〉自從改為吃到飽自助餐廳後，迎合了市場主流消費者的期待，來客數增加、生意也愈來愈好，如今為問鼎「豪華自助餐龍頭」寶座，宣布自今（23)日起再度「改版」，除標榜食材菜餚全面升級，並根據「Buffet控」需求與喜好，以全新概念規畫取餐檯，強調讓客人吃飽也能「吃到寶」。

全新改版的〈文華Cafe〉號稱「將每一個取餐區都當一個餐廳」來呈現，新登場的取餐檯有「開心農場有機沙拉吧」、「誘人海鮮吧」與「繽紛甜點吧」，文華東方酒店希望藉此規畫，全面「吧」占食饕與吃貨味蕾。同時，並新增「主廚現點現做佳餚直送上桌」服務，以確保特色美餚的形色味與溫度，避色用高檔食材精烹菜色在取餐檯上被翻攪而失了「尊嚴」。

因應現代人追求健康並要美味而生的「開心農場有機沙拉吧」，取餐檯上有各式高級水耕生菜如：綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，文華東方酒店強調，這些蔬菜食材都是來自有ISO 22000以及HACCP食品安全認證的智慧農場生產的有機生菜。這些嬌嫩的鮮蔬全程在室內生產，利用LED照明模擬太陽光，符合植物生長需要，並用微生物豆漿液肥施作完全不噴灑農藥，同時在栽種期間全程聆聽古典音樂，這樣用心栽種出的生蔬具有斷纖維、去苦澀、回甘等特色，口感和水果一樣清脆鮮甜可口。

「開心農場有機沙拉吧」檯上另有搶眼吸睛「很好拍」的〈野菜迷你盆栽〉，廚師利用新鮮蔬菜模仿的盆栽設計，Size很卡哇伊，形色很討喜，食客吃食時可以連底部的特製酪梨醬一同入口，是一道「IG打卡菜」。

國人吃Buffe最愛海鮮，吃到飽自助餐廳海鮮不夠多樣澎湃，生意肯定不會好。〈文華Cafe〉此次升級改版推出全新的「誘人海鮮吧」， 餐廳主廚馮俊傑嚴選於午餐時段就供應的各式時令海鮮包括：印尼小龍蝦、美國鱈場蟹、台灣黃金蟹、台灣岩螺、馬祖淡菜，以及泰國熟白蝦。晚餐時段除上述選項外更多了花東九孔鮑，搭配多種開胃醬料，全都可以無限取用吃到飽。

甜點多不多？優不優？也是很多Buffet控選擇自助餐廳的主要考慮因素。〈文華Cafe〉此次改版將各式繽紛甜點集中在獨立取餐區，並增加「巧克力噴泉」，繽紛誘人的甜點吧羅列多款高顏值的精品美點，必嘗的選項囊括：萊姆起司蛋糕、法式巴巴蛋糕、栗子柑橘塔、咖啡馬斯卡邦起司蛋糕等，優雅時尚的外形、精緻細膩的口感，迥然不同於一般餐廳所提供的飯後甜點。還有小朋友最愛、好吃又好玩的巧克力噴泉，為闔家歡聚的完美食光畫下完美句點。

〈文華Cafe〉熱菜區上的菜餚亦很豐盛，並標榜讓客人可以「繞著地球饗美味」，餐區上的菜餚包括：〈松露野菇沙拉〉、〈清蒸海石斑〉、〈糖醋山藥里肌肉〉、〈XO醬松阪豬肉美人腿〉、〈澳洲羊排佐法式燉菜〉等。不容錯過的還有現切檯上的〈美國安格斯牛排〉，以及在涼秋喝了暖心又暖胃的〈黑蒜螺肉燉湯〉。

「單點菜單，主廚現做特色佳餚直送上桌」是〈文華Cafe〉為強化消費體驗新推出的升級服務。主廚馮俊傑為了將菜餚「做精做細」，悉心設計出單點菜單提供現做特色佳餚直送上桌，從選材用料、烹調方式到料理之間的協調搭配，點點滴滴絲毫不馬虎。

午間的單點菜單菜式有：〈豪華海鮮丼飯〉、〈香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬〉、〈慢燉澳洲和牛牛頰〉，以及〈蜂蜜莓果奶酪〉等。晚間菜單則有：〈波士頓龍蝦燉飯〉、〈慢燉澳洲和牛牛頰〉、〈香煎鴨肝雞肉捲佐柚子醬〉、〈燕窩銀耳燉雪梨甜湯〉、以及〈有機富士蘋果酥餅〉等可供選擇。

值得一提的是，上述主廚現做直送上桌的單點菜餚，無論午、晚餐，任何品項皆可無限暢食不需額外加價，此一「點到飽」服務為市首創。

〈文華Cafe〉自助餐廳改版升級，如今午餐價格為每人1580元，晚間每人1880元，在台北觀光飯店中不是「最貴自助餐」，文華東方酒店則強調「絕對最豪華」。

(工商 )