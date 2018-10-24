萌狗像家人的愛與責任 小P：認養代替購買

2018年10月24日 07:20 中時 陳淑芬

小P管教4隻大小狗狗，像帶軍隊一個口令一個動作。（陳淑芬攝）

小P宣導養寵物以「認養代替購買」，而且飼主要衡量自己能力。（陳淑芬攝）

小P飼養「拉薩鬼」長達18年，建立像家人一般的感情。（陳淑芬攝）

「認養代替購買，飼主要衡量自己能力」小P說，她從小在養狗愛狗的家庭長大，30多年來，她養過10多隻狗，目前還照顧領養或收容來的4隻大小萌狗，每隻都有不同的故事。她說，養狗就像養小孩一樣，不曉得該算是「人養狗」，還是「狗陪人」，能成為家人般的感情，都是有緣。

「坐好！坐好！」今年35歲的小P，管教她的狗像帶軍隊，養18年的老混種拉薩犬「拉薩鬼」、朋友送養來的巧克力臘腸犬「阿肥」、鄰居託付在台灣罕見的愛爾蘭雪達犬「吉魯」及認養的米克斯「米奶」等4隻大小萌狗依指示擠著跳上椅子坐著，4隻大小狗狗東張西望，經小P逐一點名才完成高難度的大合照。

小P疼惜地談起狗狗故事說，「拉薩鬼」是被綁在戶外受虐的癩痢狗，朋友發現冒著風雨去救出來，從禿毛照顧到毛髮長得像絨球，再由家人帶回家照顧；「阿肥」是朋友因結婚就業轉換住居，無法飼養而送養，她也養了10多年；「吉魯」擁有珍貴獵鳥犬的血統，坐姿近90公分，身形優雅卻像過動兒；「米奶」是從流浪狗救援單位認養，因長得像已逝愛犬。

萌狗們受妥善照顧，都頗聽小P指令，她提醒飼主不要當「狗奴」，該疼就疼、該教就得教，狗的性格是人培養出來的，相處久了就會了解彼此，越關牠、越綁牠，容易造就出攻擊性格。她強調，狗性情大多溫和，攻擊性大多是外力及意外造成的，常是玩得太高興不知控制力道而意外傷人。

「我養的狗，都是緣份」小P說，她的狗大多是自己跑來或領養來的流浪狗，狗是人類最忠實的朋友，希望認養代替購買，且飼主一定要衡量自己的能力，不要只因一時喜歡就飼養，因為那是跟對待家人一樣的愛與責任。

(中時 )