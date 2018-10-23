普悠瑪意外又扯馬英九？綠營立委遭韓小編名言狠打臉

2018年10月23日 07:44 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

段宜康臉書。(圖片取自段宜康臉書)

台鐵普悠瑪號發生重大意外，事故原因仍有待調查，不過民進黨立委段宜康又在臉書扯上馬英九，指招標規格是因為住友商社會長和馬英九在總統府見了面之後放寬。此言論一出，遭網友群起砲轟，調查都還沒有結果，現在又要出來帶風向潑漆嗎？更有網友轟，某小編的話果然對的，「你們這些大人真噁心」！

對於普悠瑪的翻車意外事件，段宜康於臉書發文表示，「不願在這個時刻談這問題，在大家還忙著救災或是調查還沒有初步結果前發言引爭議」，但也說「該負責的人遲早會付出代價」、「願罹難者安息；傷者早日康復」。他更表示「從2011年就開始不斷質疑普悠瑪（那時還沒有命名）；但今夜造成這樣多傷亡的嚴重事故，肇事的原因目前並不能確定是否和車輛設計相關」。感謝一直打電話要約他上節目的製作人；但這幾天他都不會接受節目邀約，不好意思。

段宜康的言論一出，許多網友在其臉書底下砲轟，「不是不談嗎.......結果你還是說了呀」、「帶風向」、「先把球吞下去啊，消費災難」、「你是危恐天下不亂吧！只會唱衰沒有同理心，還當民意代表，這種話也講的出來，腦袋裝鳳梨嗎」、「真實佩服你的無恥！！竟然會想用發生這種事來增加自己知名度？曝光率？還是啥小？真實敗類」！

還有網友譏諷現在出事，民進黨一定指責都是別人的錯！「千錯萬錯都是別人的錯，絕對不會是民進黨跟段宜康的錯~這就是你們的理論~差勁的人」、「請問段委員，你有疑問為何全面執政後還任其發生，兩年多了你都是不處理，這樣說的過去嗎？這算草間人命嗎」、「其實我很早就說人類不應該發明飛機和汽車的，萊特兄弟和福特要為空難和車禍的死傷者道歉下台！死了？也要挖出來吧？這樣去怪馬英九和國民黨可以吧」！

更有網友轟「每次都在講幹話 ，既然知道不要亂講，就請將問題留給專業處理，不要開個頭後又說你不批判」、「你這言論，我覺得很沒有口德且完全不符合邏輯，並且對所有傷亡和相關的工作人員，一點幫助也沒有，是消費傷亡者嗎？讓人很氣憤，真是令人失望傻眼的政治人物」。

有一網友甚至引用韓國瑜粉絲團小編王律涵上政論節目嗆民進黨高雄市議員陳政聞、資深媒體人周玉蔻的名言，「某小編正不正我是不知道，我只知道，她有句話在這場合很適合...『你們這些大人真噁心』，先救災後究責，很難嗎」？

(中時電子報)