黃創夏：掌權者急脫身恐推普悠瑪司機扛！

2018年10月23日 08:02 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台鐵6432車次普悠瑪列車21日出軌翻覆事故，經宜蘭地檢署檢察官偵察結果，初步確認是因過彎時超速所導致，法院裁定尤姓駕駛50萬元具保，對此，資深媒體人黃創夏表示，普悠瑪事件仍有七大關鍵疑點待釐清，而掌權者急著脫身，恐將責任都「推給司機扛」。

黃創夏今在臉書指出，普悠瑪的悲劇，掌權者似乎正要往「駕駛超速，關掉ATP」而發展，他說，在「有官無政府，有權不負責」的台灣，很容易就把責任推給司機一人來扛，或是抓一位「事務官」鐵路局長下台了事。

他認為，普悠瑪一事仍有七大關鍵疑點待釐清，分別如下，1.什麼因素造成司機的行為？2.有沒有什麼機器設備的原因，造成選擇關閉ATP？3.有沒有什麼壓力，讓火車發現有情況仍然要行駛？4.有沒有什麼措施，讓司機因害怕誤點而超速？5.駕駛人員丶維修人員的工作環境是否合宜？6丶第一缐人員有沒有超出正常合理負荷，所以造成影響安全？

而其中最關鍵的一點是，7丶有沒有什麼「政策制度的不妥當」，造成人員負荷與壓力的無法承擔？

他強調，只有一個小小事務官要扛責下台，那些平步青雲、酬庸卡位的政務官丶政治任命的影武者繼續尸位素餐？他認為，這是天理難容。

(中時電子報)