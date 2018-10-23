寧葬送普悠瑪也要打擊馬英九？民進黨挨轟：瘋了！

2018年10月23日 08:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

普悠瑪列車翻覆，造成重大傷亡，肇事原因仍在調查中，不過卻開始有名嘴、民進黨將責任推給前朝。對此，國民黨北市議員參選人游淑慧稍早在臉書指出，已預料到民進黨會拿馬英九見日商之事做文章，游直言，普悠瑪營運6年，要污名化這一個東部重要運輸工具嗎？寧願葬送普悠瑪也要打擊馬英九嗎？「瘋了！」

普悠瑪翻覆意外，引發外界關注其安全性。段宜康昔日臉書貼文也被翻出，文中寫到「普悠瑪號最大的問題，在於根本是假的傾斜式列車」，更提到當初前總統馬英九接見外交部安排的日商拜會後，普悠瑪採購的規格就降低，更稱「我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車」，疑似質疑馬英九圖利廠商。名嘴周玉蔻昨天也在臉書轉貼相關報導，要馬英九負責。

對此，游淑慧在臉書發文指出，她在上節目前，已預料到民進黨會拿馬英九見日商之事做文章。她說節目休息中，她直接了當問民進黨立委，若認定採購有弊案，普悠瑪列車的規格有問題、安全有問題，應該要全數停駛普悠瑪列車，「你們要如何解決東部運輸的問題？你們敢嗎？」但對方無言。

游直言，為了打擊異己、政治操作，硬去扯普悠瑪採購、規格、安全有問題，「後果是什麼？犧牲了大半個東部的運輸！你們撐的住嗎？」普悠瑪營運6年，班次上萬趟、累績載客量數百萬，游淑慧說難道要污名化東部這個重要運輸工具嗎？寧願葬送普悠瑪也要打擊馬英九嗎？游淑慧直呼民進黨「瘋了！」

(中時電子報)