普悠瑪失速 專家：是誰把駕駛推入高風險的火坑？

2018年10月23日 08:49 中時電子報 張達智

普悠瑪列車司機員尤姓男子23日清晨以50萬元交保。（李忠一攝）

台鐵6432車次普悠瑪21日發生史上最嚴重事故，造成18死200多人受傷。宜蘭地檢署初步判定事故原因是超速，尤姓司機員因涉業務過失致死罪遭聲押，宜蘭地方法院今（23日）晨裁定50萬元交保候傳。

然而普悠瑪失速，原因絕不應只簡化為「人為因素」。【台灣鐵道暨國土規劃學會】在臉書發表《是誰把駕駛推入高風險的火坑》一文提出質疑：「為何所有的安全防線，全數失守？」

該文指出，21世紀的軌道列車要跑得快，跑得舒適，跑得載客量大，跑得低噪音低耗能，還要跑得班次密集，跑得不誤點。軌道業透過很多方式來完成這樣的目標，列車速度快，又要密集運轉，還要輕量化節能，在安全與效率的天平中，如何平衡？

答案是：可接受的風險。

可接受的風險可能是誤點，可能是因為緊急狀態導致的一些設備設計的可控制故障或損害，可能是區段內軌道斷電需要花點時間復原，可能是軌道業者要賠償一些誤點車票。這些可接受的風險，都是為了避免發生不可接受的人命損害意外。

因此，全球先進國家，在重大運輸事故發生時，第一件事不是先定罪，而是先找出原因儘速防範。因為不把原因找出來就定罪，完全無法防範同樣事故再次發生。

該文並提出更多質疑：列車發生了什麼故障？故障排除程序走到關閉ATP是否合理？為何駕駛沒有意識到列車即將入彎卻保持高速，是否調度員下達不合理的趕點指令造成壓力？是否人事規章讓駕駛對誤點充滿恐懼？

該文也指出，期待一個獨立於常態營運機構的事故調查機構，非以當下究責懲處，而是以防範二次事故為目的的調查單位，才能以避免類似原因事故重現為目標，有效偵知什麼是風險主因，什麼措施又能有效控制風險。

該文最後更呼籲，軌道營運安全並不容易而且需付出代價，但請交通部別拿人命當換取教訓的代價。

(中時電子報)