金髮辣妹神掌「震退」黑色轎車 網笑： 氣功超強

女子疑似精神恍惚，對黑色轎車「施法」，還在路面上痛苦翻滾。(翻攝《台灣新聞記者聯盟資訊平台》)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

被附身？網路流傳一段影片，一名身材姣好的金髮女子深夜站在路中央，疑似精神恍惚「單挑」黑色轎車，並使出「神掌」拍打轎車引擎蓋，黑色轎車節節敗退，另外女子還在路面上反覆翻滾，引來警員到場關切。

網友在臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》PO出一段影片，指稱拍攝地點位於新北市蘆洲區，網友發文表示「這女的不知道是喝醉，還是吃到這一批超純的…」，影片中顯示，女子疑似模仿乩童起駕，口中念念有詞，跨步向前對轎車駕駛比出劍指，轎車被逼得倒車，孰料女子還不罷休，接連使出「神掌」拍打引擎蓋，終於惹得駕駛不滿，下車推女子理論並報警處理。

駕駛將車開走後，女子還停留在路中間繼續「施法」，最後踉蹌跌倒在地面上，神情痛苦在馬路上反覆翻滾，發出哀號聲音，疑似又哭又笑說著「我不要」、「救救我」，兩名警察獲報到場處理將女子帶走。

影片曝光引起網友討論，紛紛留言「被附身？」、「她舞蹈中的變化，根本不是在跳舞，好像是被神靈上身...」、「 被男鬼纏身的感覺！神不會這樣的！另一個感覺吃壞了！」，也有網友揶揄「 喝酒前：我是世界的，喝醉後：世界是我的」、「為什麼不是肯德基？！」、「盧洲的盧小小」、「這氣功超強，可以讓車子退後」

(中時電子報)

普悠瑪失速 專家：是誰把駕駛推… 集氣！普悠瑪傷患6歲男童仍重度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。