金髮辣妹神掌「震退」黑色轎車 網笑： 氣功超強

2018年10月23日 08:48 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

被附身？網路流傳一段影片，一名身材姣好的金髮女子深夜站在路中央，疑似精神恍惚「單挑」黑色轎車，並使出「神掌」拍打轎車引擎蓋，黑色轎車節節敗退，另外女子還在路面上反覆翻滾，引來警員到場關切。

網友在臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》PO出一段影片，指稱拍攝地點位於新北市蘆洲區，網友發文表示「這女的不知道是喝醉，還是吃到這一批超純的…」，影片中顯示，女子疑似模仿乩童起駕，口中念念有詞，跨步向前對轎車駕駛比出劍指，轎車被逼得倒車，孰料女子還不罷休，接連使出「神掌」拍打引擎蓋，終於惹得駕駛不滿，下車推女子理論並報警處理。

駕駛將車開走後，女子還停留在路中間繼續「施法」，最後踉蹌跌倒在地面上，神情痛苦在馬路上反覆翻滾，發出哀號聲音，疑似又哭又笑說著「我不要」、「救救我」，兩名警察獲報到場處理將女子帶走。

影片曝光引起網友討論，紛紛留言「被附身？」、「她舞蹈中的變化，根本不是在跳舞，好像是被神靈上身...」、「 被男鬼纏身的感覺！神不會這樣的！另一個感覺吃壞了！」，也有網友揶揄「 喝酒前：我是世界的，喝醉後：世界是我的」、「為什麼不是肯德基？！」、「盧洲的盧小小」、「這氣功超強，可以讓車子退後」

(中時電子報)