平價才是海霸王 甲天下新台菜價俗菜不俗

2018年10月23日 08:54 工商 姚舜

〈甲天下〉的〈豬腳花生〉每份220元，有3塊滷豬腳，除了醬油與冰糖外，滷製時還加了古早味的「海山醬」，所以隱隱泛紅光且帶甘味。（圖／姚舜）

每份220元的〈蒜蓉軟時〉是大火快炒，成菜後軟時（即軟絲）彈Q脆嫩，非常下飯。（圖／姚舜）

鮮綠色的〈干貝絲瓜〉，絲瓜甘甜、酥炸干貝絲鹹香，每份180元。（圖／姚舜）

每份220元的〈滷肉筍絲〉，有3塊連皮帶肉的滷肉且筍絲很多，豬肉是海霸王集團自家在桃園農場飼養的黑豬。（圖／姚舜）

台菜餐廳怎能沒有〈白菜滷〉，這一份180元的〈白菜滷〉內有白菜、香菇、黑木耳與豬肉絲，食材豐富。（圖／姚舜）

用金目鯛魚炒製的〈糖醋魚片〉每份180元，魚肉肉質細嫩、滋味酸甜，是開胃下飯海鮮料理。（圖／姚舜）

〈甲天下〉新台菜餐廳的〈香煎虱目角肚〉 每份180元，價位親民。（圖／姚舜）

〈鮮魚米粉湯〉內有炸鯃仔魚塊與菜頭，米粉則是新竹米粉。（圖／姚舜）

〈海鮮豆腐羹〉內有豆腐、胡蘿蔔、鮮魚、花枝、蟹肉，以及海霸王的燕餃。（圖／姚舜）

〈甲天下〉新台菜餐廳的〈地瓜粥〉，是選用竹山地瓜由師傅每日以生米熬煮至米粒「開花」，口感綿密、地瓜香甜。（圖／姚舜）

〈甲天下〉新台菜餐廳菜單有多種選擇，其中雙人合菜700元，有3菜1湯供兩人享用。（圖／姚舜）

海霸王集團打造的〈甲天下〉新台菜餐廳，空間寬敞、挑高很高，裝潢時尚現代。（圖／姚舜）

〈甲天下〉新台菜餐廳的規畫有不同用餐桌椅，可滿足２人起至１０人不同的用餐需求。（圖／姚舜）

在裝潢時尚現代的環境中平價享用台菜！這是位在台北市大同區〈甲天下〉新台菜餐廳提供給客人的消費體驗。為了傳承台菜老味道，並讓新世代年輕消費族群喜歡台菜，過去只以桌菜賣台菜的海霸王集團，砸大錢將位在台北市長安西路上的原甲天下餐廳一樓改裝為〈甲天下．新台菜餐廳〉，主打平價超值的新餐廳並已開始試營運，10月30日前到店用餐並可享有「買千送兩百」優惠。

〈甲天下．新台菜餐廳〉是海霸王集團首次將台菜事業從原本僅主攻 「桌菜」向單點與套餐延伸，同時也是繼〈打狗霸〉平價個人火鍋、〈ICE PAPA〉冰品店，以及〈德立莊中庭餐廳〉後，海霸王集團最新創立的餐飲品牌，除積極開拓國內年輕世代外食消費族群，並爭取來台自由行外國旅客青睞。

有122個客席座位的〈甲天下．新台菜餐廳〉，裝潢時尚現代，天花板挑高加上牆壁上的長鏡，延伸了視覺，讓空間感覺更加開闊。淺色原本桌面、以中式燈籠為概念設計的方形大吊燈，若不看菜單，置身其中會讓人以為這是一家時尚的異國餐廳。

有別於以往海霸王集團旗下台菜餐廳一律以桌席供多人享用的營運模式，以新餐廳概念全新出擊的〈甲天下．新台菜餐廳〉菜單除了提供單點外，更有雙人、六人及八人套餐，適合三五好友聚會或觀光客品嘗台菜。同時，不論雙人餐、六人餐或八人餐，每人只要350元+10%，即可享有兩人套餐任遠三菜一湯，六人套餐任選七菜一湯及八人套餐任選九菜一湯，以多元的搭配模式，讓消費者可以任意搭配自己想吃的台菜。

〈甲天下．新台菜餐廳〉的雙人合菜菜單訂價為700元+10%，三菜一湯的組合菜單設計不死板，客人可以就：時蔬、豬肉、海鮮與湯品4大類品項中採「3選1」的方式點餐，其中「時蔬」類菜式有：櫻花蝦高麗菜／白菜滷／干貝絲瓜，「豬肉」類有：蒜苗五花肉／滷肉筍絲／豬腳花生。「海鮮」類有：煎虱目魚肚／蒜蓉軟時／糖醋鮮魚片，「湯品」類有：海鮮豆腐羹／冬瓜蛤蜊湯／元盅雞湯。另外隨餐並附特調冰紅茶與白飯或番薯粥。換算下來，一個人等於350元+10%，請用餐的環境空間對照菜色與價位，「 性價比」頗高。

「離大眾近一點，庶民一點，才可長可久」，海霸王董事長莊自立表示，「時尚不必貴」，所以〈甲天下．新台菜餐廳〉，就跟海霸王「懷念料理」2500元就可吃一桌一樣，走親民路線。而〈甲天下．新台菜餐廳〉單點菜單上的菜餚超過50道，除了選項多樣豐富，最讓人見獵心喜的是，菜單上的「海鮮」、「時蔬」、「蛋/豆腐」類的菜餚，每份都是180元起，而雞豬牛的「肉類」菜餚每盤價位多落在220元，這樣的訂價策略，人人吃得起。事實上，這也是海霸王立足市場數十年一直貫徹的理念。

〈甲天下．新台菜餐廳〉所提供的每道菜，如〈紅燒肉〉、〈菜脯蛋〉、〈蔭鼓蚵〉、〈紅燒豬腳〉，以及〈乾煎虱目魚肚〉等，都是廚藝資歷平均超過30年的台菜老師傅烹調料理的台菜老味道，不過透過現代器皿盛裝呈現新的「表情」。此外，經過多次試菜程序後更調整了烹調的方式，讓口味保留了古老味外更添加了新風味。

例如〈紅燒肉〉及〈滷豬腳〉除了醬油等配料外，此次特別添加了古早味的「海山醬」，讓紅燒肉及豬腳在滷香中多了一股甘甜。主食的〈地瓜粥〉選用竹山地瓜，在由師傅每日以生米熬煮至米粒「開花」，米粥口感綿密，還帶有地瓜的香甜味。為了迎合新世代吃貨的口味喜好，〈甲天下．新台菜餐廳〉並推出近年在市場受歡迎的許多「下飯菜」，如〈皮蛋臭豆腐〉、〈口水雞〉與〈水煮魚〉等，都是時下年輕外食族喜歡的辣味菜餚。

(工商 )