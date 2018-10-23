揭秘! 普悠瑪翻車前53分鐘 台鐵內部連發2封關鍵簡訊

2018年10月23日 09:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

宜蘭蘇澳台鐵6432次的普悠瑪列車21日傍晚在宜蘭縣冬山與蘇澳新站間出軌，造成重大死傷，22日全力投入現場復原工作。大型吊車已將最嚴重的第八車廂地離現場。（資料照片 王英豪攝）

台鐵普悠瑪號尤姓司機員昨(22)日遭聲押後50萬元交保，檢方初步調查6432車次在過彎時超速。但有媒體爆料，列車發車48分鐘至雙溪站時，已發現列車故障，內部系統罕見連發2封簡訊警示，事態嚴重到必須在花蓮換車。

目前檢方正對此事故進行調查，初判肇事原因是列車過彎超速，經偵訊後尤姓司機員以50萬元交保侯傳。不過，媒體取得的台鐵內部資料顯示，普悠瑪脫軌翻覆的內情並不單純。

《報導者》報導，6432車次列車下午3時9分從樹林站出發時，控制及監視裝置（簡稱TCMS）警示燈就異常，卻照常發車，而事故發生前的53分鐘列車長即回報異常。

第1封台鐵簡訊在15：57發出，通報內容指出，「機車動力切斷，沿途行慢，預計會晚14分通過龜山站，計畫宜蘭站派列檢查修。」此封應為列車長在通過新北市雙溪車站慢點4分鐘所回報。

16:34台鐵再發第2封內部簡訊指出：「經列檢查修無法修復（需沿途復位），宜蘭晚15分開，計劃於花蓮更換編組。」這是因為16：34抵達宜蘭，又比表訂時間慢14分，檢查員檢查後依舊無法克服。

報導者引述台鐵內部人士看法，針對同班列車連發2封內部簡訊並不尋常。事發當日， 台鐵主管群組連續發出2次簡訊，顯示這列車確實有狀況；只是當時判斷還有動力，可到花蓮換車，讓造成旅客不便的程度減到最小，卻沒料到還沒撐到花蓮前，就發生出軌意外。

不願具名鐵道專家指出，這組列車在樹林出發以前，若發現任何儀器或監視系統出現異常，就不應冒險發車。他抨擊，台鐵長期遊走危險邊緣，總到發生無法彌補的遺憾才來事後檢討。

對於簡訊所透露出來的訊息，《鐵道情報》總編輯古庭維分析，這台車撐到花蓮再換車，的確比調度花蓮列車北上接駁來得簡單，他問，這台車能不能撐到花蓮？何種壓力和環境造成台鐵得做出比較冒險的決策？

(中時電子報)