冬衣、棉被出籠 下周日低溫下探15

2018年10月23日 09:05 中時電子報 張哲瑋

今天是24節氣中的「寒露」，為秋天最後一個節氣，緊接著就是立冬，而氣溫也將從下周日起陡降，氣象專家吳德榮說，周五傍晚會有一波鋒面快速通過，緊接著冷空氣南下，下周日、一氣溫將下探15、16度，創入秋後最低溫。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，週五傍晚開始東北季風開始，北台灣局部有雨，氣溫降，下周日(28)

、一(29)因冷空氣持續南下，早晚偏冷，北台灣清晨空曠地區最低溫降至15-16度左右，為入秋來首次最低溫。

資深氣象預報員林定宜表示，今明兩日因受東北風影響，北台灣局部短暫有雨，其他地區無影響，早晚偏涼。周四(25)周五(26)白天各地天氣晴朗，日夜溫差大，山區午後仍有短暫降雨。周日凌晨開始，早晚偏涼，日夜溫差很大；下周一(29)因冷空氣南下，清晨氣溫有機會下探17-18度。

氣象專家彭啟民表示，這幾天許多地方明顯回溫，尤其北部東半部朋友，冬天的棉被可以準備，夏季的服裝可以收一半。週五晚上到周六，有波鋒面快速通過，而緊接而來冷空氣南下，尤其是延續至下周，有機會下探到16-17度，是入秋以來降溫感受最強的一波。提醒北部及東半部朋友務必要準備換季。

(中時電子報)