集氣！普悠瑪傷患6歲男童仍重度昏迷

2018年10月23日 09:21 中時 張穎齊

普悠瑪出軌翻覆造成嚴重死傷，羅東博愛醫院醫療副院長林志銘今（23）日上午表示，3名加護病房的病患中，卑南國中棒球小將王羽飛（14歲）復原情況良好，李旻瑄（12歲）今天將轉入普通病房，至於6歲謝童昏迷指數仍處於6，將持續關注。

林志銘表示，目前收治的病人總共有18位，有15位普通病房、3位加護病房，王羽飛狀況持續進步，今天會做左耳清創，必要時會做骨頭固定；另位李旻瑄意識清楚，也會為她做肱骨穩定，預計今天轉入普通病房。

林志銘說，大家很關心的6歲謝姓男童，他的意識仍然沒有清醒，今天會做頭皮的清創，後續會持續注意他的腦部問題，包括電腦斷層的追蹤，他的昏迷指數從昨天開始都停留在6分，他的左邊肢體動的比較好一點，但叫他還是沒有反應。

至於王羽飛會不會有後遺症？林志銘回應，他人是清醒叫他有反應，至於以後的肢體上的問題，則要看部位，以他的骨盆部位，經過休息走路各方面是沒有問題，對一般人來說生活上不會有問題，但選手體能要求比較高，目前我們沒辦法去判定，最重要還是要看他恢復情況。

林志銘補充，不是住在宜蘭地區的傷患，陸續會回到住家附近的醫院，但仍會後續追蹤；最後謝謝宜蘭各民宿和企業提供家屬免費住宿和飲品茶點，院方在此表達感謝。

(中時 )