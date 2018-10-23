國民黨設定贏11縣市 他質疑一件事轟：會不會太沒志氣

2018年10月23日 09:42 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底選舉進入倒數，民進黨受到中央執政不佳影響，外界關注國民黨這次能搶回多少縣市。藍綠陣營各自評估，國民黨設定11縣市勝選的過半目標，並期望台中市、高雄市和彰化縣能變藍天。對此，前國民黨立委孫大千說，用這樣的標準來要求自己，不過是為了營造勝利假象，只不過是有一些人為了避免負起政治責任而下台，所做的安排吧？「這樣會不會太沒有志氣了呢？」

2014年縣市長選舉，民進黨當時一舉囊括13席，比上屆6席多出一倍有餘，更是一舉從國民黨手中奪回基隆、桃園、竹市、台中、彰化、嘉市、澎湖等7個地區。國民黨則是大慘敗，從上屆15席一舉滑落到6席。這次民進黨中央執政不佳，許多縣市都有希望翻盤，藍綠陣營各自評估，國民黨設定11縣市勝選的過半目標，而民進黨除力保13個執政縣市，也以贏得新北市為首要目標。

對此，孫大千在臉書指出，身為一個有使命，有魄力，願意承擔責任，決心帶領台灣度過困境的在野黨，僅僅11席的縣市長席次，究竟能夠做些什麼事呢？這樣的選舉結果，又怎麼能稱為勝利？此外，在這11席縣市長當中，還包含了許多離島和人口相對稀少的縣市，孫大千說這幾個縣市的人口加起來，恐怕還比不上一個桃園市，「用這樣的標準來要求自己，只不過是為了要營造一個勝利的假象，只不過是有一些人，為了避免負起政治責任而下台，所做的安排吧？這樣會不會太沒有志氣了呢？」

孫大千提及，民進黨執政這幾年來，把台灣搞到搖搖欲墜，民怨沸騰，吃相難看，倘若身為最大在野黨的國民黨，若沒有辦法展現出令人民信服的態度和高度，憑什麼讓台灣社會再次相信。「所以，國民黨中央應該以爭取此次選舉全國得票率過半，作為努力的目標和成敗的標準」。

(中時電子報)