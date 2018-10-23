車內怎麼在冒煙？熱血警鬼門關前救回輕生男

2018年10月23日 10:03 中時 盧金足

多想兩分鐘，世界大不同！台中市一名郭姓男子疑與妻子發生爭吵，一時想不開到西屯區都會公園發動車子意圖引廢氣輕生，幸好散步的熱心民眾，發現汽車排氣管上連接1條廢棄導管到後座，驚見後座有1男子昏迷躺臥後座，趕緊報案，警方到場後連忙上前處置，協助消防隊將民眾從後座抬出，並戴上呼吸氧氣設備，緊急送到醫院救護，成功拯救一條寶貴生命。

台中市警察局第六分局永福派出所接獲民眾報案，指在都會公園前，有1輛車停放停車格發動中，車內煙霧瀰漫疑似事故車，永福所警員陳志宗、梁瑛泓到場後，協助消防隊救援，將郭男從鬼門關前救回。

警方調查，38歲郭姓男子疑與妻子發生爭吵，想不開才發動車子引廢氣輕生，員警到場處置時，正巧郭男母親撥打電話著急找人，警方也告知郭男狀況，並請其前往台中榮民總醫院探視；郭母到院後安撫後，郭男情緒才逐漸穩定，並由郭母帶回家中休息。

警方呼籲，自殺不能解決問題，心情遇到瓶頸，可撥打生命線1995專線0800-788-995，自殺防治中心24小時免費服務，多想一想，為自己人生找到出路，也避免家人傷心，留下遺憾。

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(中時 )