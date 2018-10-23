車內怎麼在冒煙？熱血警鬼門關前救回輕生男

「煙霧瀰漫太可疑！」在台中市都會公園散步的民眾，發現一輛車子內部在冒煙，緊急報案，警方馳援輕生男子，救回寶貴生命。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

多想兩分鐘，世界大不同！台中市一名郭姓男子疑與妻子發生爭吵，一時想不開到西屯區都會公園發動車子意圖引廢氣輕生，幸好散步的熱心民眾，發現汽車排氣管上連接1條廢棄導管到後座，驚見後座有1男子昏迷躺臥後座，趕緊報案，警方到場後連忙上前處置，協助消防隊將民眾從後座抬出，並戴上呼吸氧氣設備，緊急送到醫院救護，成功拯救一條寶貴生命。

台中市警察局第六分局永福派出所接獲民眾報案，指在都會公園前，有1輛車停放停車格發動中，車內煙霧瀰漫疑似事故車，永福所警員陳志宗、梁瑛泓到場後，協助消防隊救援，將郭男從鬼門關前救回。

警方調查，38歲郭姓男子疑與妻子發生爭吵，想不開才發動車子引廢氣輕生，員警到場處置時，正巧郭男母親撥打電話著急找人，警方也告知郭男狀況，並請其前往台中榮民總醫院探視；郭母到院後安撫後，郭男情緒才逐漸穩定，並由郭母帶回家中休息。

警方呼籲，自殺不能解決問題，心情遇到瓶頸，可撥打生命線1995專線0800-788-995，自殺防治中心24小時免費服務，多想一想，為自己人生找到出路，也避免家人傷心，留下遺憾。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

普悠瑪出軌40小時 台鐵吊掛最… 2018南市國際身心障礙日 系列活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。