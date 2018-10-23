陳金德呼籲政院 重視東部民眾需求

2018年10月23日 10:33 中時 李忠一

台鐵普悠瑪21日在宜蘭縣新馬站發生出軌、翻覆意外，釀成18人死亡，今天（23日）宜蘭縣代理縣長陳金德在縣務會議中，感謝縣府團隊通力合作、協助善後，他呼籲行政院，能調查清楚並改善，讓東部民眾能放心搭乘普悠瑪與太魯閣號返鄉。

陳金德表示，事故造成大量傷亡，消防局在7分鐘陸續派員抵達現場，縣內的陽明大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、蘇澳榮民醫院的醫護人員，也立即趕回醫院，警察局出動大量警力協助鑑識等工作，交通處配合台鐵接駁旅客。

陳金德說，社會處在當天派出社工，協助家屬、患者需求，民政處協助後續遺體修復、安置等工作，還有工旅處聯繫民宿飯店業者，讓家屬有住的地方，整個工作在意外發生後24小時大致告一段落。

對於有民眾質疑，新馬站前彎度過大、須改善等問題，但陳金德直言：「普悠瑪本來就是為克服彎道而購置。」如東北角也多彎道，普悠瑪、太魯閣都是傾斜式列車，就是要克服宜蘭的彎道，現在行政院成立調查小組，意外到底是台鐵制度？跟人有關？還是採購車輛有關？相信行政院會調查清楚。

陳金德呼籲行政院蘇花改東澳至南澳段的隧道打通應要加快腳步，也要重視宜蘭縣鐵路高架的需求，普悠瑪、太魯閣號都是東部民眾最常搭的列車，必須克服相關問題讓東部旅客有安全回家的方式。

(中時 )