賴揆：中資介入台灣選舉事實是

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對於中資恐介入台灣選舉，行政院長賴清德今（23）日表示，「這是事實。」日前美國副總統到哈德遜智庫演講特別指出，中國運用各種手段企圖影響美國的選舉，想要影響美國的內政，對台灣當然不會放過，目前我司法單位也掌握許多確實的線索，中國有運用各種管道介入台灣這場選舉。

賴清德今赴立法院備詢前受訪表示，希望每個候選人都應該要自我約束，避免挾他國力量進行選舉，這是違法的，也希望國人能夠看清楚，一定要拒絕這樣的事情，讓台灣的選舉能夠清清白白、乾乾淨淨、自主獨立的進行，選出優秀的候選人為我們服務，這樣國家社會才會進步。

另美國軍艦通過台海，賴清德說，台灣尊重美國在國際海域通行權利，當然也肯定美國在亞太區域和平所做的各種努力，這是屬於美國常規的演訓動作，不是只有最近，其實它每年都有，以過去的經歷來看，2015年就有10次之多。歷年來他們都有做這種常規的演訓。

對於普悠瑪出軌意外，賴清德強調，目前行政院組成的調查小組是由政務委員吳澤成負責，也有外部委員的參與，他們的初步調查與法務部是一樣的，皆指向彎道超速造成，在這種狀況下讓法務部有充裕的時間保全證據，做後續司法調查動作。當他們完成之後會交給鐵路局做鐵道修復，鐵路局或交通部都指出，以他們的專業會儘速將鐵道修復完成，在3天內雙線雙向通車，恢復東部旅運工作。

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