調查局長爆大陸金援特定候選人　網：東廠要對柯和韓出手？

調查局長呂文忠。（方濬哲攝）

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中時電子報
/整理報導

調查局長呂文忠接受特定媒體專訪，提及大陸有金援國內特定的候選人，以及有樁腳帶團赴對岸旅遊受陸方落地招待。對於呂文忠的言論，網轟東廠出現了，更譏諷所以現在是就算當選也會讓你無法上任的意思，最後一定有台北市長柯文哲和國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜啦

調查局長呂文忠日前接受《自由時報》專訪，提及大陸有金援國內特定的候選人，以及有樁腳帶團赴對岸旅遊受陸方落地招待，呂文忠說的繪聲繪影，但其所提的選舉情資，卻是法務部長蔡清祥兩個月前在警政署召開檢警調廉政高層首長選舉查察座談會中所爆的料。呂文忠才剛上任，就喊出要查假訊息和大陸介入年底選舉，頗有讓調查局跟著走上昔日警總復辟的身影。

對於呂文忠的言論，批踢踢網友砲轟，「東廠出手了」、「東廠好會巧立名目， 讚讚」、「我的東廠不給當選的都不能當選」、「台灣真的有東廠，恐怖」、「所以是就算當選也會讓你無法上任的意思嗎？最後一定有柯和韓啦」、「看來就算韓當選高雄市長也會被硬搞下來」、「胡說八道，除非違反選罷法，不然哪來會影響到當選資格可能個屁」。

更有網友指出日前陸委會主委陳明通出席立法院表示境外勢力提供政治獻金給候選人，按照法令是不允許的；今就有呂文忠跳出來爆大陸金援特定候選人，完全按照劇情發展！底下網友譏諷「用影射的殺傷力比較大！執政無能，抹黑專門」、「dpp不抹黑就會死啊」！

(中時電子報)

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