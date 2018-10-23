蘆洲湧蓮寺捐6億 幫新北市府蓋多功能大樓

湧蓮寺23日在市政會議捐贈6億元。（葉德正攝）

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蘆洲湧蓮寺23日在市政會議捐贈6億元給新北市政府，計畫在蘆洲三民高中捷運站1號出口旁，興建一座地上6層、地下3層的多功能公益慈善大樓，大樓將規劃運動休閒中心、公托中心、演藝廳、文藝展覽中心、停車場等設施，提升三蘆地區生活機能及藝文素養，由市長朱立倫代表受贈。

朱立倫表示，湧蓮寺是三重、蘆洲地區重要信仰中心，秉承觀世音菩薩慈悲願力，長期關懷社會，從八八風災、八仙塵爆、高雄氣爆，到台南及花蓮震災，總是第一時間捐贈大筆善款協助救災，還頒發清寒獎助學金、低收入戶物資、捐贈巡邏車等，每年捐款金額達1000萬以上。感謝湧蓮寺這次捐贈經費興建多功能慈善大樓。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，感謝十方大眾對湧蓮寺的護持，為了讓觀世音菩薩的慈悲可以福蔭四方，經管理委員會開會決議通過捐贈6億元給市府興建多功能慈善大樓，希望能夠提升三蘆地區生活機能及藝文風氣，也歡迎完工後市民朋友一起來使用。

民政局長江俊霆說，湧蓮寺並非第一次捐贈經費興建公益大樓，2015年啟用的蘆洲溪墘湧蓮市民活動中心，也是湧蓮寺主委及委員們響應市府公共政策捐贈興建經費，現在使用率相當的高，每天都有許多民眾在這裡運動、進修、老人共餐，在地生活更精彩。

未來將規畫地下停車場，地上樓層並將設置運動休閒中心，有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場；另外也有演藝廳、藝文展覽中心及圖書室，還有公托中心。

(中時 )

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