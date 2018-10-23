2018南市國際身心障礙日 系列活動熱鬧開跑

台南市政府邀請各身障社福團體代表，共同啟動象徵身心障礙者權利公約活動的魔幻光球，象徵透過集體力量，打破對身心障礙者一切不友善、歧視及不平等的對待。（洪榮志攝）

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聯合國從1992年起宣告每年12月3日為國際身心障礙者日，台南市政府23日邀請各身障社福團體辦理「2018年台南市國際身障日系列活動-集聚不一樣，成就大力量」啟動儀式，並啟動象徵身心障礙者權利公約活動的魔幻光球，象徵透過集體力量，打破對身心障礙者一切不友善、歧視及不平等的對待。

副市長許漢欽指出，台南市目前有9萬7667位身心障礙朋友，約占全市總人數5％，市府各局處長期致力於改善各項無障礙環境相關措施，希望透過無障礙公共運輸、環境無障礙、友善職場，以及多項社會福利措施，如身障者臨短托服務、復康巴士、居家服務、送餐服務、小型日間作業設施等，共同建構友善身心障礙者的共融環境，也期許台南市成為一個充滿溫暖與愛的友善城市。

社會局長劉淑惠也說，今年國際身障日活動期間從10月29日起至11月23日，為響應「集聚不一樣，成就大力量」活動主題，該局特別以創新方式，結合台南市數個身障機構共同辦理系列活動，精彩內容有「身心障礙紀錄電影展」、「身心障礙校園巡迴講座」、「無障礙生活體驗」、「歡樂嘉年華會」、「傑出身障者及績優服務人員表揚活動」及身心障礙社會參與及實踐研討會等多元系列活動，希望讓更多市民朋友能透過系列活動認識身心障礙者的權益與需求，鬆動大眾對身障者的刻板印象，為身障者打造共融無礙的友善生活環境。

社會局還表示，主場活動身障嘉年華會將在11月17日上午11點起在永華市政中心南島路上舉辦，現場有身心障礙機構的手作成果展示、輔具體驗、親子趣味闖關活動及有機小農市集，邀請所有市民朋友共同熱情響應。

(中時 )

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