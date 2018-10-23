外甥女魂斷普悠瑪 前立委賴坤成：希望她打扮美美回家

台東市公所在市立殯儀館設置靈堂，供各界追思。（莊哲權攝）

友善列印
中時

「人去世了，總是要打扮得漂漂亮亮回家去」，普悠瑪列車翻覆，16名罹難的台東人遺體陸續回台東，還有4具殘破大體在宜蘭等待修復，前立委賴坤成希望外甥女姜翁曼文，打扮漂漂亮亮回家，台東市公所也在市立殯儀館設置靈堂供追思。

普悠瑪列車出軌翻車意外，造成18人罹難，其中台東卑南國中4名師生、成功鎮「龍蝦董」9名親友，以及朱姓導遊和謝姓阿公是台東人，遺體已陸續送回台東，台東市公所在市立殯儀館設置「1021普悠瑪列車罹難者追思靈堂」，讓台東各界追思緬懷。

這次出事的普悠瑪列車因強力撞擊，車廂如刀削般，甚至鐵軌插入車廂，罹難者多人肢體破碎，臉部毀損，家屬希望他們能「美美的」回家，遺體美容後再送回台東。

卑南國中老師張加穎的遺體已經完成美容，將在宜蘭員山福園辦理告別式，另1名老師李詩涵、學生陳宥臻已完成美容由家屬帶回家，成功鎮「龍蝦董」董進興一家8口除何青晏外，其餘今天凌晨完成修復，預計下午回台東。

而董家鄰居曾訓儒遺體殘缺不全，缺DNA，目前尚無法遺體美容，在台東服役的替代役男邱歆粵失去半邊臉；卑南國中女學生、賴坤成外甥女姜翁曼文首次出國就遇難，遺體也尚未美容，賴坤成難過地說，人去世了，總是要打扮漂票亮亮回家。

(中時 )

2018南市國際身心障礙日 系列活… 普悠瑪出軌意外 第6、8節車廂送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。