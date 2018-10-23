外甥女魂斷普悠瑪 前立委賴坤成：希望她打扮美美回家

2018年10月23日 10:35 中時 莊哲權

「人去世了，總是要打扮得漂漂亮亮回家去」，普悠瑪列車翻覆，16名罹難的台東人遺體陸續回台東，還有4具殘破大體在宜蘭等待修復，前立委賴坤成希望外甥女姜翁曼文，打扮漂漂亮亮回家，台東市公所也在市立殯儀館設置靈堂供追思。

普悠瑪列車出軌翻車意外，造成18人罹難，其中台東卑南國中4名師生、成功鎮「龍蝦董」9名親友，以及朱姓導遊和謝姓阿公是台東人，遺體已陸續送回台東，台東市公所在市立殯儀館設置「1021普悠瑪列車罹難者追思靈堂」，讓台東各界追思緬懷。

這次出事的普悠瑪列車因強力撞擊，車廂如刀削般，甚至鐵軌插入車廂，罹難者多人肢體破碎，臉部毀損，家屬希望他們能「美美的」回家，遺體美容後再送回台東。

卑南國中老師張加穎的遺體已經完成美容，將在宜蘭員山福園辦理告別式，另1名老師李詩涵、學生陳宥臻已完成美容由家屬帶回家，成功鎮「龍蝦董」董進興一家8口除何青晏外，其餘今天凌晨完成修復，預計下午回台東。

而董家鄰居曾訓儒遺體殘缺不全，缺DNA，目前尚無法遺體美容，在台東服役的替代役男邱歆粵失去半邊臉；卑南國中女學生、賴坤成外甥女姜翁曼文首次出國就遇難，遺體也尚未美容，賴坤成難過地說，人去世了，總是要打扮漂票亮亮回家。

(中時 )