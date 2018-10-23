民進黨團總召李天生協助爭取霧峰國小校史館登錄歷史建築

2018年10月23日 11:39 中時 陳世宗

「今天不保留、明天就後悔！」霧峰國小校史館由名建築師修澤蘭女士設計規畫，造型獨特全省少見，不僅是霧峰國小碩果僅存的建校時期原有建築，同時歷經921大地震屹立不搖，極具文化資產保存價值，校方提出申請登錄為歷史建築；市議員李天生23日在議會發聲，希望為霧峰保存一處珍貴的文化資產。

霧峰國小校長陳榮錦指出，民國50年在現址興建校舍時，邀請建築師修澤蘭女士規畫設計，目前這批校舍都已經不存在，校史館是僅存的建築；921大地震時，霧峰國小校舍大多被震倒，也只有校史館留存至今已經超過50年。

陳榮錦說，校史館原為「天文科學館」，修女士以「形隨機能而生」的理念建造完成，建築物屋頂有星象圖，可使用機械操作觀察四季星象；921重建後，更名為校史館，長期展覽校史，並提供作為藝文展覽空間。

校史館外觀為半圓形建築，並擁有8支腳及獨特的花格窗，目前室內屋頂星象圖仍然存在，建築物使用現況良好，十分珍貴，因而依文化資產法規定向文化局申請登錄為歷史建築。

市議員李天生為校方請命說，校史館造型獨特被民眾戲稱為飛碟，是校友和霧峰鄉親們共同的記憶，同時歷史悠久極具文化資產保存價值；他特在議會提案關心，希望為霧峰保存一處珍貴的文化資產，並期許日後多加活化利用，充分發揮功能。

修澤蘭女士有「台灣第一女建築師」的美譽，代表作品有陽明山中山樓及新店花園新城，修女士在台中市的作品，除霧峰國小校史館外，另有興大附農台中教師會館、東勢火車站，衛道中學教堂、台中師專敬業樓，其中教師會館已列入台中市歷史建築，東勢火車站改為客家文化園區，其他都已拆除。

(中時 )