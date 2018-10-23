民進黨團總召李天生協助爭取霧峰國小校史館登錄歷史建築

民進黨團總召李天生協助爭取霧峰國小校史館，能夠登錄為歷史建築！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

「今天不保留、明天就後悔！」霧峰國小校史館由名建築師修澤蘭女士設計規畫，造型獨特全省少見，不僅是霧峰國小碩果僅存的建校時期原有建築，同時歷經921大地震屹立不搖，極具文化資產保存價值，校方提出申請登錄為歷史建築；市議員李天生23日在議會發聲，希望為霧峰保存一處珍貴的文化資產。

霧峰國小校長陳榮錦指出，民國50年在現址興建校舍時，邀請建築師修澤蘭女士規畫設計，目前這批校舍都已經不存在，校史館是僅存的建築；921大地震時，霧峰國小校舍大多被震倒，也只有校史館留存至今已經超過50年。

陳榮錦說，校史館原為「天文科學館」，修女士以「形隨機能而生」的理念建造完成，建築物屋頂有星象圖，可使用機械操作觀察四季星象；921重建後，更名為校史館，長期展覽校史，並提供作為藝文展覽空間。

校史館外觀為半圓形建築，並擁有8支腳及獨特的花格窗，目前室內屋頂星象圖仍然存在，建築物使用現況良好，十分珍貴，因而依文化資產法規定向文化局申請登錄為歷史建築。

市議員李天生為校方請命說，校史館造型獨特被民眾戲稱為飛碟，是校友和霧峰鄉親們共同的記憶，同時歷史悠久極具文化資產保存價值；他特在議會提案關心，希望為霧峰保存一處珍貴的文化資產，並期許日後多加活化利用，充分發揮功能。

修澤蘭女士有「台灣第一女建築師」的美譽，代表作品有陽明山中山樓及新店花園新城，修女士在台中市的作品，除霧峰國小校史館外，另有興大附農台中教師會館、東勢火車站，衛道中學教堂、台中師專敬業樓，其中教師會館已列入台中市歷史建築，東勢火車站改為客家文化園區，其他都已拆除。

(中時 )

新北病床六都最低 朱立倫：過去… 搭火車避開地雷區 警察局：這2個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。