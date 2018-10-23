搭火車如何保命？警察局提要訣：這2處危險別站

台中市警察局的官方粉絲專頁「TCPB 局長室」上分享「鐵道保命小要訣」。翻攝台中市警察局的官方粉絲專頁「TCPB 局長室」

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台中市警察局的官方粉絲專頁「TCPB 局長室」上分享「鐵道保命小要訣」。翻攝台中市警察局的官方粉絲專頁「TCPB 局長室」

台鐵普悠瑪號列車前天在宜蘭新馬車站出軌翻覆，造成200多人死傷，台中市警察局今在臉書上分享「鐵道保命小要訣」，提醒大家火車上應避免站在保護性差的「車廂連接處」和「車門旁」外，行李、尖銳物品如雨傘等，不要放座位上方的置物架，要放就放在座位下方，避免事故發生時被砸傷。

台中市警察局的官方粉絲專頁「TCPB 局長室」上分享「鐵道保命小要訣」表示，在關鍵時刻可以救你一命。該臉書說，火車向來是公認安全性較高的交通工具，俗語說「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，意外往往來的然，因此提前做好準備、遭遇突發狀況才能保住性、降低傷害。

「TCPB 局長室」的該保命小要訣，計有兩大部分，一是進入車廂後的站立位置，應避開保車廂連接處、車門旁，因這兩處合護性差的，二是行李放座位下方，不要放座位上方置物架，以免掉落物品砸傷，尤其是較重的行李和雨傘等尖銳物品，更須平放在座位下方才安全。

「TCPB 局長室」並點出事故發生時的應變方式，計有4點，包括保持冷靜，做出正確動作、降低傷害；低頭趴下，坐者下巴緊貼胸前、雙手抱頸，站者放低身體、臉部朝地趴下，雙手抱腦後；遠離門窗，以免被破碎飛散的玻璃割傷；盡力抓牢，避免甩出車外、減少碰撞傷害。

(中時電子報)

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文章來源：TCPB 局長室

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