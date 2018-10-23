技能檢定費漲近6成 立委批「賺學生錢於心何忍？」

2018年10月23日 11:25 中時 李宜秦

立委蔣乃辛（左）怒批「政府連學生的錢都要賺，於心何忍？」圖／李宜秦攝

技能檢定考試費用明年元旦起調漲，學科漲幅5成8，術科部分漲幅不一，調漲最高為化學乙級術科考試，漲280元，漲幅1成3，受影響考生人數達60萬人次。立委蔣乃辛表示，報考的人有6成是學生，根本沒有薪水收入，痛批「政府於心何忍？連學生的錢都捨得賺？」

勞動部在10月1日正式公告修正《技術士技能檢定規費收費標準》，預計明年元旦起正式調漲技能檢定報考費用，其中學科從從120元調漲至190元，漲幅5成8，術科部分有137項調整，漲幅不一，調漲最高為化學乙級術科考試，漲280元，漲幅1成3。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，報考檢定者幾乎都是學生或基層勞工，薪資普遍低或根本沒有收入，他表示，雖然勞動部宣稱是因物價上漲與基本工資調漲緣故才會漲價，然而其實監考人員監考費或監評委員的監評費也並未調漲，只有術科考試中的材料費有變動，其他費用並無增加。

立委蔣乃辛指出，政府凍漲油價、汽車強制險保費，卻選擇調漲收費對象多是學生或基層勞工的技能檢定報名費，痛批「有投票權的凍漲，沒投票權的才漲？」蔣乃辛指出，勞動部108年的經費較107年暴增1.78億元、前瞻計畫經費也高達8800億元，怒罵「政府真的沒錢？唾棄欺負弱勢勞工與學生的政府」。

立委李彥秀則說，考取證照的人多是剛離開校園的年輕勞工，隨意的調漲報名費，只會再增加北漂青年的負擔。台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，行政院長賴清德日前才開心宣佈台灣在2018年的全球競爭力報告中位居第13名，質疑「如果經濟這麼好，調漲報名費的用意何在？」直說「真的看不到蔡英文的『愛人民』在哪？」

(中時 )