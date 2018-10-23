高雄》韓國瑜捐血PTT八卦版狂噓 網友： 黨工傾巢而出

2018年10月23日 11:05 中時電子報 邱文秀

陳子瑜FB被轉到八卦版，韓國瑜開始被攻擊作秀。(陳子瑜臉書)

陳子瑜FB被轉到八卦版，韓國瑜開始被攻擊作秀。陳子瑜被網友發現是新潮流蘇治芬助理(FB)

韓國瑜捐血被PTT鄉民指作秀。(PTT)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日被爆料發捐血採訪通知，瞬間在八卦版被狂噓作秀，韓國瑜捐血新聞也被噓到爆。但網友發現爆料者貼出的FB帳號陳子瑜是新潮流蘇治芬的辦公室主任，且某些噓文的帳號十分明顯，鄉民留言最近「黨工」似乎傾巢而出。

韓國瑜最近身為當紅炸子雞，Line媒體採訪通知群組人數已達近200人，最近親綠電視台也加入頻頻在上面問是否有行程。一般人氣旺的候選人，即使沒有先通知行程，媒體也會主動詢問是否有公開行程。

網友發現，八卦版昨日突然出現一篇文章是「陳子瑜 採訪通知 韓國瑜下午捐血」，開始帶風向韓國瑜捐血做秀話題，接著韓國瑜捐血新聞被噓到爆，緊接著換「韓國瑜發採通捐血遭網噓：不缺血還秀」新聞出現被狂噓。

相關文章被轉到政黑版，網友發現，「那個FB的主人陳子瑜，是新潮流蘇治芬辦公室的辦公室主任，高雄XX側翼的講師，講到這裡剩下來應該不用我講。」也有鄉民發文問「為什麼單純的捐血文會被噓爆？」

網友留言「說法還全都一樣 XDDDDDDD」、「不過最近有更多八卦廠公進駐政黑板了」、「不分藍綠 黨工整個狂暴化」、「在以前只要噓到XX自動劣退的時候 八卦板就是這樣搞人的」、「你會發現原本只有假日才會出現的ID 現在也出現了」、「然後陳其邁捐錢 黨工就消失了」、「暫停競選活動的文還集中在某一時段噓，手法太明顯了」、「現在全力集結某些ID太明顯了」、「今天有關鍵字韓必有1~20幾個同ID帶風向」。

政黑版也出現「八卦版是否已經瘋狂了」討論串，鄉民回文「八卦版就跟高雄一樣呀，DPP黨工耕耘十來年了，要烙人推噓文跟大其邁萬人造勢一樣。基本綠吱火力展示而以。看八卦版綠吱黨工盤據十來年，高嘉瑜還好意思說她治下PTT很中立 ，網軍頭敢說我還不敢聽呢。」

(中時電子報)