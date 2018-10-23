準新娘挑完婚紗人間蒸發 疑遭侵犯上吊身亡

2018年10月23日 11:06 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸29歲女漫畫家孔爽，原訂這個月初與丈夫舉行婚禮，孰料今年8月她與丈夫挑完婚紗後就離奇失蹤，2個月後被發現遺體，死因是上吊身亡。丈夫常先生回想妻子生前種種異狀，懷疑她被侵犯因而輕生。

據《澎拜新聞》報導，孔爽今年8月25日與丈夫拍完婚紗照後，便稱要和朋友聚餐，常先生送她到朋友家樓下後離開。常先生事後調閱監視器畫面才發現妻子根本沒有上樓，而是另外叫車前往50公里外的賣屋接待中心，跟保全表示要找重要東西，奔跑進入工地內，晚間9點多孔爽母親打電話，她回撥給阿姨，要母親等人「不要擔心她」，隨即與家人失去聯繫。

常先生回想起妻子失蹤前的種種異狀，她在拍攝婚紗9天前，也就是8月16日時曾外出5個小時，回家時頭部、腳部都受傷，走路一拐一拐的，衣服上有污漬。孔爽回家後將家中門鎖換掉，心情看起來明顯低落，家人幾番追問仍不願透露原因。

常先生說，他看到妻子回家換褲子的畫面，懷疑當天她受到侵犯，因此興起輕生念頭。在妻子失蹤後，常先生在她電腦中發現疑似遺書的文件，上頭寫道「媽媽你們不要哭，也別難過，我很好的，特別的開心，放心吧。小常也別生氣別難過。」本月17日孔爽的冰冷遺體被找到，究竟她在拍婚紗前經歷什麼，警方正著手進行調查。

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(中時電子報)