毒品吸食器露餡 毒蟲丟下父親落跑

2018年10月23日 11:22 中時 盧金足

警方在郭男隨身包內起出有海洛因、安非他命等毒品。（盧金足翻攝）

台中市警察局第六分局西屯派出所員警23日凌晨1時35分，執行聯外道路路檢勤務時，在大雅交流道南下匝道口，攔查自小客車駕駛31歲郭姓男子，警方一眼就發現車內排檔後方置杯架上有安非他命吸食器，郭嫌見行跡敗露，不顧還坐在車內的父親拔腿落跑，遭警方壓制逮捕，還在郭男車內起出海洛因、安非他命，郭嫌坦承持有海洛伊因及安非他命，被帶回警局偵訊。

西屯派出所今天凌晨在大雅交流道執行臨檢勤務時，發現郭男駕駛租賃的自小客車，沿著台中市中清路往市區方向行駛，開到大雅交流道時，西屯派出所員警正實施路檢，見郭男露出緊張竟色，眼尖的員警發現車內置杯架上有毒品吸食器，要求郭男下車，不料，郭男不顧父親還在車上，立即棄車落跑。

郭男雖然腳程快，但員警身手更俐落，將郭男壓制在地，勇警奮不顧身逮捕毒蟲過程，還造成膝蓋輕微受傷，火速趕來的支援警力將郭男上銬，警方也在郭男隨身包內起出有海洛因一包毛重1.86公克，安非他命2包共計毛重4.25公克，警方將郭男帶回警局偵訊。

警六分局強調，大雅交流道為經大數據分析的治安熱點，警方於熱時、熱點加強攔查作為，有效打擊犯罪，維護市民安全。

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(中時 )