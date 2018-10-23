不到2020！美國明年恐引爆下一波經濟衰退

經濟學家認為，美國引爆的下一波全球經濟大衰退可能提早到2019年就會出現。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國經濟大衰退可能不用等到2020年就會引爆。根據一項針對百位經濟學家進行的最新民調顯示，全球經濟成長的前景恐怕提前在2019年就會面臨首次黯淡。由於目前全球70%經濟體都已達頂峰，美中貿易戰又不斷升級，以及全球股市重挫導致金融環境全面收緊，因此由美國引爆的下一波全球經濟大衰退恐怕明年就會發生。

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根據美國《NBC》新聞報導，今年年初幾乎所有專家都對全球經濟前景非常樂觀。但是本月路透(Reuters)針對500多位經濟學家進行民意調查，結果顯示全球44個經濟體中超過1/3都看淡未來的經濟前景。有高達18個經濟體都將發展趨勢改為向下，只有3個認為經濟會略微升級，其他23個則維持不變。

路透調查的44個經濟體中，預估約有70%的經濟體成長已臻於顛峰。也就是說，未來全世界大部分國家的經濟都趨於放緩，或甚至停滯不前。

而主要的經濟成長大轉向將發生在金融市場，因為新興市場的金融環境被貿易戰拖累，遭到深度拋售。

報導說，將近150位經濟學家都認為下一次全球經濟衰退，將被兩大主要因素觸發。包括美中貿易之間的緊張、升級，和全球股市大幅下挫或政府債券迅速崛起所導致的金融環境收緊。也就是說，全球籠罩在貿易戰陰影之下，沒有人能成為贏家。全世界的所有國家最後都可能走向比現狀更慘。

Capital Economics首席經濟學家Neil Shearing指出，貿易戰可能會對經濟成長造成持久傷害，以及永久性的產量損失。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)首席經濟學家Jean-François Perrault則認為，美國自行造成的傷害風險正在飆升。全球經濟前景受到美中關稅大戰的打擊，下行風險也明顯提高很多。

(中時電子報)

文章來源：Trade war to lead to substantial slowdown in U.S. economy by 2019, economists say

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