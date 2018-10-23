八哥鳥「小可愛」愛模仿 板金師傅當情人疼

2018年10月23日 11:28 中時 林雅惠

八哥鳥「小可愛」逢人就說「恭喜發財」，帶給許多人歡樂。（林雅惠攝）

高雄市旗山區一家汽車保養車板金師傅陳辛河從小到大看見阿公賽鴿活動，耳濡目染下對養小鳥特別感興趣，10多年前正好友人送他一隻八哥鳥，喜歡模仿人說話的八哥鳥帶來他生活許多樂趣，如今成為他不離不棄的老情人。

陳辛河說，他看著八哥鳥從幼鳥慢慢長大，聰明靈巧，喜歡模仿人類，有天他生病感冒不斷咳嗽，沒想到八哥鳥也跟他一起咳嗽，讓他覺得可愛，一時忘卻生病的難受，他也為八哥鳥取名為「小可愛」。

「小可愛」不僅模仿他，也會模仿鄰居說話，有一天鄰居拿飯給養的看門狗吃，說:「黑嘴，吃飯、吃飯，沒有吃要打死」，「小可愛」聽見後，也跟著模仿說:「黑嘴，吃飯、吃飯，沒有吃要打死」，讓他感覺「小可愛」越來越可愛，愛不釋手。

陳辛河說，「小可愛」在他心中成了最受寵的寶貝，每天早上出門上班前，一定為它準備好一天的飲食，包括飯、水果、飼料及水，下班後，第一件事就是探望「小可愛」，關心它一天過得好不好，「小可愛」知道他寵愛它，只要他在家裡，無時無刻不黏著他，逗留他頭上、肩膀上和他玩樂，成了他的親密情人。

陳辛河說，家裡一層樓空間讓「小可愛」自由飛翔，即便是飛出家門附近，只要叫它名字，小可愛就會飛回家，「小可愛」成了他精神的滋潤「小可愛」，只要工作累了，返家跟「小可愛」說說話，整個緊繃的神經就鬆懈了。

由於一般人都愛聽「恭喜發財」吉祥話，他因此教「小可愛」講「恭喜發財」，「小可愛」逢人就說「恭喜發財」，不僅帶給許多人歡樂，也成了家裡最受寵的寶貝寵物。

(中時 )