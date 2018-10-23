「老董的家」囚殺遊民詐保 負責人減刑改判17年

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淡水民宿「老董的家」負責人李憲璋，被控在13年前私囚遊民做為人頭向銀行詐貸，然後安排女友連鈺湘與其中一名遊民假結婚，將遊民帶往大陸旅遊，推入山谷致死詐領保險金，高院更二審依速審法減刑規定將李男、連女各判刑17年、8年。全案可上訴。

這起震驚社會的囚殺遊民案，導因47歲的李憲璋債臺高築、無力還債，竟從2005年6月起，透過綽號「楊志成」的男子，在台北縣市、桃園縣一帶的車站、公園，將遊民騙到「老董的家」等6處地點囚禁看管。

此外，李憲璋更持遊民證件到銀行開戶、申請信用卡，並虛設公司讓遊民擔任負責人，製作不實薪資資料、銀行存摺、房屋租賃契約，累積遊民信用，讓銀行誤以為遊民「有償款能力」假象，再向銀行貸款並私吞款項，總計3年內貸得款項高達1億3200萬元。

更令人髮指的是，李憲璋竟安排遊民梁乾昌與連女假結婚，並安排梁與楊明璋、宋進財等人前往大陸黃山員工旅遊，行前特意為梁投保5000萬平安險，將連女列為受益人。

旅行途中，楊明璋趁著大霧，誘騙梁乾昌到山崖邊的欄杆拍照，還示意宋進財在旁把風，一把將梁乾昌推下山谷，回台後拿著大陸官方的死亡證明書，向保險公司申請理賠，但被梁父查覺有異報警，李憲璋等人才未得逞。

一審將李憲璋重判無期徒刑，二審改判20年，最高法院撤銷發回後，高院更一審認為李男犯後無悔意，依殺人等罪將他判處無期徒刑，連上瑩因坦承犯行輕判10年半，同案被告楊明璋、宋進財2人已死亡，判決不受理。案經上訴，最高法院撤銷發回更審。

(中時 )

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