用手機出現「神經性耳鳴」 醫師警告延誤恐致命

2018年10月23日 11:34 中時 林周義

56歲男性電腦工程師，因壓力過大、使用手機的頻率高，出現如蟬叫聲般的右側耳鳴。就醫後發現，「小腦橋腦角」長出了2.5公分的腫瘤，罹患了俗稱「腦鳴」的「神經性耳鳴」。醫師表示，隨著手機的普及，「神經性耳鳴」已年輕化，且以慣用手機那一側的症狀居多。若延誤治療，恐致生命危險。

書田診所腦神經內科主任黃啟訓醫師表示，大部分的「神經性耳鳴」都是單側耳鳴，以慣用手機那一側居多，而小腦橋腦角腫瘤是造成「神經性耳鳴」的常見的原因之一。根據去年以4800、7000人為樣本的大型研究，發現使用手機10年以上者，罹患腦瘤的風險較高，又以20-29年輕族群，風險最大。

「小腦橋腦角」(cerebellar pontine angle)位於耳骨內側，小腦與腦幹間第5至第12對腦幹神經經過的三角間隙。黃啟訓表示，小腦橋腦角腫瘤有80%是聽神經瘤、10%是腦膜瘤，而有10％的腦瘤也發生在此三角間隙，機率不小。

值得注意的是，小腦橋腦角腫瘤不易被發現，早期症狀包括單側耳鳴或聽力減弱(佔85%)、臉麻、頭昏、平衡功能異常；晚期則會有手抖、運動功能障礙等。若因延誤治療，壓迫腦幹，恐造成生命危險，如呼吸、心跳停止等。

黃啟訓表示，雖然目前手機與腦瘤的關聯尚有爭議，但包括美國聽神經腫瘤醫學會在內的許多學術機構都呼籲，使用手機的時間越短越好，建議通話時，開擴音或使用耳機。另在睡覺時，避免將手機放在離頭部太近的位置，以免電磁波對大腦造成影響。

黃啟訓也提醒民眾，勿對手機的使用過於害怕，只要養成良好使用習慣，就能降低手機對健康的危害。若有不明原因的持續性單側耳鳴、平衡感異常、臉麻或頭昏症狀，應就醫檢查，以免延誤病情。

(中時 )