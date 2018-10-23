壯遊體驗台灣 分享動人故事可獲獎金

2018年10月23日 11:26 中時 林志成

林志成／台北報導

秋季是適合出行的好時節，來到大華科大主辦的新竹五峰青年壯遊點，正在辦理「尤哈部落獵人體驗之旅」活動，青年可深入部落探訪泰雅族及賽夏族原住民傳統文化，包括矮靈仙洞巡禮的神秘祈福儀式，及著手製作陷阱並體驗傳統弓箭，扮作一日獵人深入感受原住民的狩獵文化。

教育部青年署與在地非營利組織及大專校院合作，於全台各地設置55個青年壯遊點，全年度常態辦理深度的文化、部落、生態、農村、漁村、志工、體能等主題之體驗學習活動，提供15至35歲青年體驗鄉土自然及認識台灣。

為鼓勵青年至各地壯遊點參加體驗活動，青年署今年特別規畫「青春壯遊載憶起」—107年青年壯遊點體驗圖文徵集競賽，希望能藉此活動激勵青年踏出腳步探索青年壯遊點，將體驗過程中發生的難忘經歷。

青年署說，不論是部落獵人體驗、香蕉產業文化風情或是原民農事體驗，皆可以透過徵集競賽活動將體驗故事分享出去，讓更多青年知道青年壯遊點的獨特魅力。

青年署指出，本徵集競賽自即日起至11月20日進行徵件，凡105年至107年曾參與過青年壯遊點體驗活動的15-35歲青年，都可以將參與青年壯遊點活動過程中，各地壯遊點的特色、體驗過程發生的難忘故事，以文字搭配攝影圖像投搞，將動人故事分享給更多人，並有機會獲得青年署提供最高1萬6000元的獎金。

全台各青年壯遊點都富含當地歷史與人文的特色活動，是探索台灣的最佳入門點，更多活動資訊可上青年署官網（https://www.yda.gov.tw）或壯遊體驗學習網（https://youthtravel.tw）查詢。

(中時 )