《全台最速報》普悠瑪翻覆釀18死 司機員坦承關ATP 50萬元交保

普悠瑪翻覆釀18死 司機員坦承關ATP 50萬元交保

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中時電子報
綜合報導

◎普悠瑪翻覆釀18死 司機員坦承關ATP 50萬元交保

一班普悠瑪列車21日在宜蘭新馬站發生出軌、翻覆意外，造成18人死亡，目前指向列車超速才釀禍，宜蘭地檢署昨晚將列車司機員尤姓男子依業務過失致死罪嫌向法院聲請羈押禁見，今天（23日）凌晨1時法院召開羈押庭，法院裁定50萬元交保。

◎出軌40小時 台鐵吊掛車尾車廂

台鐵普悠瑪事故搶救邁入第40小時，台鐵工程人員連夜趕工，已完成7節車廂吊掛，截至今（23）日上午9時許，現場只剩下最後一節車尾的車廂尚未調離軌道，此外也正在重新鋪設軌道，期盼盡速恢復正常行駛運作。

◎前立委外甥女魂斷普悠瑪 賴坤成:希望她打扮美美回家

「人去世了，總是要打扮的漂漂亮亮回家去」，普悠瑪列車翻覆，16名罹難的台東人遺體陸續回台東，還有4具殘破遺體在宜蘭等待修復，前立委賴坤成希望外甥女姜翁曼文，打扮票漂亮亮回家，台東市公所也在市立殯儀館設置靈堂供追思。

◎長青食堂菜色寒酸？雲縣府澄清：不是核定食堂

針對網路盛傳縣內某長青食堂月繳500元只有3樣寒酸菜色的便當照片，質疑「選前騙票、選後跳票」一事，縣府23日發布新聞稿說明，提供便當的不是縣府核定補助的長青食堂，也不是長照2.0巷弄C站，是某長壽俱樂部試辦食堂的臨時供餐。

(中時電子報)

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