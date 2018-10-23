離世前首次絲瓜絡創作個展 嘉義長庚幫癌末阿公圓夢

2018年10月23日 11:53 中時 呂妍庭

23日嘉義長庚醫院為王榮三辦圓夢展，王太太親自為丈夫整理作品。（呂妍庭攝）

王榮三的作品仿真又可愛。（呂妍庭攝）

王榮三的作品仿真又可愛。（呂妍庭攝）

王榮三的作品仿真又可愛。（呂妍庭攝）

王榮三的作品仿真又可愛。（呂妍庭攝）

75歲素人藝術家王榮三擅長以絲瓜絡創作，日前因前列腺癌末期住進嘉義長庚醫院安寧病房，醫療團隊無意間得知阿公有好手藝，決定幫他辦一場絲瓜絡成果展圓夢，23日上午在醫院大廳展出，仿真又可愛的作品讓病患、家屬都停下腳步仔細欣賞，已無法言語的王榮三坐在輪椅上，雖顯得虛弱，面容似有感動，太太和女兒代為向院方說感謝，讓王榮三的作品讓更多人看見。

家住嘉義縣朴子市的王榮三原本經營農具行，10多前開始嘗試把絲瓜絡拿來創作，就此開啟了他的手藝路，據王榮三女兒表示，絲瓜絡作品都是父親閒暇之餘的創作，起初只是動手做小鳥，才開始摸索製作12生肖等作品，後期連犁田的牛、耕作的農民都做得栩栩如生。

王榮三罹癌2年多，1個多月前進住嘉義長庚，2周前轉進安寧病房，醫療團隊除為王阿公進行疼痛控制，也藉由懷舊治療，促進家人與阿公之間情感重建，才發現阿公原來有絲瓜絡創作的好手藝，閒聊過程中，王榮三甚至提及，希望離世前，能辦一次展覽，若他人生走到終站，希望把這些藝品捐出去，讓更多人知道農村之美。

為讓阿公圓夢，院方今特地在醫院大廳辦展，王榮三短暫現身後就返回病房，太太則一度感動落淚，嘉長院長林志鴻誇王榮三是素人藝術家，透過藝術創作，讓生命更豐富。

(中時 )