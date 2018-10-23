噁！米粉連袋下鍋煮 網轟「一鍋塑化劑」

網友指控前鎮區一家羊肉店家，竟然將米粉連同袋子下鍋煮，衛生堪憂。（翻攝爆料公社）

友善列印
中時
網友指控前鎮區一家羊肉店家，竟然將米粉連同袋子下鍋煮，衛生堪憂。（翻攝爆料公社）
前鎮這家羊肉店遭指控，烹煮米粉連同袋子下鍋，衛生堪憂。（柯宗緯翻攝）

實在不衛生！臉書社團「爆料公社」PO文指控，高市前鎮區一家羊肉店店家，在廚房煮米粉時，竟然連同塑膠袋下鍋煮，目擊者拍下過程嘲諷「一鍋塑化劑」、「老闆娘是多怕米粉溜出來」，衛生局獲報今（23）日早上前往稽查撲了空，預計下午再度查訪，先開出勸導單限期改善，倘若不從則依法開罰。

網友PO文的影片中，清晰可見1名女員工將裝有米粉的綠色塑膠袋，整個放入鍋子裡面烹煮，過程中不斷以鍋鏟將整袋米粉壓入，反覆翻面。畫面上爆料公社，網友痛批「滿滿致癌物」、「太無良」、「店家的秘方？」擔心吃下肚，後果不堪設想。

衛生局食品衛生科看到爆料影片直呼「匪夷所思」，如查業者烹煮方式確實有將米粉連同塑膠袋直接烹煮，將依違反《食品安全衛生管理法》規定，開立限期改善通知書，若未改善則可處6萬元以上2億元以下罰鍰。另將抽驗米粉熟食成品檢驗是否有塑化劑殘留，以研判是否有受污染情事。

不過，有媒體循線找到店家詢問，業者反控，那是以前的影片，懷疑生意好招人眼紅才刻惡意毀謗，但一切和氣生財，暫時不打算提告。對此，衛生局將進一步查明業者動機。

(中時 )

「越戰越勇！」里長候選人涉賄還… 來台旅遊兼打工 3名馬來西亞男子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。