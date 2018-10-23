噁！米粉連袋下鍋煮 網轟「一鍋塑化劑」

2018年10月23日 11:36 中時 柯宗緯

網友指控前鎮區一家羊肉店家，竟然將米粉連同袋子下鍋煮，衛生堪憂。（翻攝爆料公社）

前鎮這家羊肉店遭指控，烹煮米粉連同袋子下鍋，衛生堪憂。（柯宗緯翻攝）

實在不衛生！臉書社團「爆料公社」PO文指控，高市前鎮區一家羊肉店店家，在廚房煮米粉時，竟然連同塑膠袋下鍋煮，目擊者拍下過程嘲諷「一鍋塑化劑」、「老闆娘是多怕米粉溜出來」，衛生局獲報今（23）日早上前往稽查撲了空，預計下午再度查訪，先開出勸導單限期改善，倘若不從則依法開罰。

網友PO文的影片中，清晰可見1名女員工將裝有米粉的綠色塑膠袋，整個放入鍋子裡面烹煮，過程中不斷以鍋鏟將整袋米粉壓入，反覆翻面。畫面上爆料公社，網友痛批「滿滿致癌物」、「太無良」、「店家的秘方？」擔心吃下肚，後果不堪設想。

衛生局食品衛生科看到爆料影片直呼「匪夷所思」，如查業者烹煮方式確實有將米粉連同塑膠袋直接烹煮，將依違反《食品安全衛生管理法》規定，開立限期改善通知書，若未改善則可處6萬元以上2億元以下罰鍰。另將抽驗米粉熟食成品檢驗是否有塑化劑殘留，以研判是否有受污染情事。

不過，有媒體循線找到店家詢問，業者反控，那是以前的影片，懷疑生意好招人眼紅才刻惡意毀謗，但一切和氣生財，暫時不打算提告。對此，衛生局將進一步查明業者動機。

(中時 )