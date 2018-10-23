驚！新馬站前「奪命彎道」全台還有六處

蘇澳新馬站前這個彎道，曲線半徑只有300公尺，彎曲幅度大，因此普悠瑪只能用限速75公里慢慢通過 (圖／翻攝自Google Map)

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中時電子報

台鐵6432次普悠瑪發生重大意外，在蘇澳新馬站前的彎道失控翻覆衝出軌道，造成18人死亡。根據台鐵資料，事發的彎道曲線半徑是300公尺，一般列車限速65公里，普悠瑪跟太魯閣也只能開75公里，而6432次普悠瑪進彎時速高達140公里，因此轉彎不及衝出軌道翻覆。

台鐵表示，根據統計，全台曲線半徑在300至600公尺內的彎道多達372處。其他有6個彎道也是類似冬山－蘇新段這個彎道，其中完全相同的有瑞芳－猴硐段，曲線半徑300公尺，一般列車限速65公里，普悠瑪跟太魯閣則是多出10公里，限速為75公里。

所謂的曲線半徑指的就是該路段的「轉彎半徑」，數字越小，彎道的幅度就越大，因此火車必須大幅簡單速度確保安全。

除了上述兩個彎道外，還有另外幾處也是必須注意的彎道，分別是宜蘭東正線的八堵－四腳亭段，曲線半徑400公尺，一般列車限速75公里，普悠瑪、太魯閣85公里；同屬東正線的雙溪－貢寮段，曲線半徑600公尺，一班列車可開到95公里，太魯閣、普悠瑪一樣可高出10公里，為105公里。

此外還有縱貫線西正線南靖－後壁路段，曲線半徑400公尺，一般車、普悠瑪與太魯閣限速分別是75、85公里；縱貫東正線後龍－龍港段曲線半徑600公尺，一般車、普悠瑪與太魯閣限速分別是95、105公里；東正線大橋－台南段曲線半徑與限速同上述的後龍－龍港段。

(中時電子報)

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